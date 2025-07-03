快訊

豐原五口被詐團掏空走絕路 議員指這兩人是「幕後黑手」

轟檢方「執行上面的任務」 柯文哲怒嗆：彭妻筆錄要不要拿出來？

軍人優惠變強制打折 餐飲業者證實「接到經部來電、函文」：太可惡

高雄車站公共藝術「聽蒸氣」 一座能演奏的城市之琴

中央社／ 高雄3日電

位於台鐵高雄車站中央下沉廣場的公共藝術裝置「聽蒸氣」，是一座能發聲、能演奏的「城市之琴」，不僅外觀吸睛，還可定時播放交織汽笛與鐘聲概念的樂曲，讓高雄車站成為會「唱歌」的火車站。

台鐵高雄車站公共藝術計劃，結合「聽蒸氣」等感官藝術創作，打造3公頃當代文化場域，預計8月中旬將透過開幕音樂會正式啟用，目前正在測試階段。

福爾摩沙管風琴文化協會今天透過新聞稿指出，「聽蒸氣」這項結合聲音科技與文化敘事的創新作品，是由侯林建築團隊主導策劃、POM管風琴公司製作，打造出一座能發聲、能演奏的「城市之琴」，可定時播放交織汽笛與鐘聲概念的樂曲。

音樂背後的關鍵人物是台灣知名管風琴演奏家余曉怡，身兼福爾摩沙管風琴文化協會藝術總監。余曉怡長年推動管風琴藝術進入公共空間，也活躍於歐洲、美國等多國藝術節演出。

這台管風琴共設有303根音管、13組音栓，涵蓋主音、泛音、混合與特殊效果音色，為空間帶來驚人的聲音層次。

余曉怡為這台樂器挑選具代表性的測試曲目，如「月亮代表我的心」、「河邊春夢」與「巴赫觸技曲」等。她說，每一首選曲，「不只是為了好聽，也為了讓人在車站空間中也能感受到管風琴那股帶有儀式感的震撼與溫度。」

台鐵 高雄車站

延伸閱讀

從鋼琴王子到音樂系主任 陳冠宇以蕭邦銓釋返台30年

湧蓮寺慈善大樓公共藝術案破局 三方歧見難解

阿嬤碎念不入座、遊覽車被驅離 狂美交響管樂團團長怒：不去屏東了

從校園走上國家音樂廳 跨時代交響樂團不忘初衷

相關新聞

AI監控揪出岡山工廠非法排放鹽酸氣 高市環保局開罰

高雄市從北至南設置56組AI雲端智慧監控系統，今早發現岡山區本洲產業園區異常排放白煙，派員稽查發現一家廢觸媒處理工廠的洗...

高雄公車未普設疲勞駕駛偵測系統 難防司機打瞌睡釀禍

高雄近年不時發生公車司機疑似疲勞駕駛，導致事故，全市170條公車路線僅南台灣客運79輛公車安裝「疲勞駕駛偵測系統」，該系...

金門漁村小艇坑道活化啟用 昔日戰地成水上秘境新亮點

位於金門東南海岸、冷戰時期為強化沿海防禦與秘密運補作戰所打造的「漁村小艇坑道」，歷經整建活化，今日上午在新湖漁港舉行啟用...

影／手刀準備！金門坑道音樂節10月登場 7日開放購票

金門坑道音樂節即將邁入第17年，今年將於10月18 至19日舉辦共6場次，並於7月7日下午2時開放網路售票，僅有1200...

萬巒辦活動欲大規模展出軍備 傳公所透過立委「施壓」雙方均否認

屏東縣萬巒鄉公所近日計畫舉辦「萬巒節」時展示多款軍備，傳出透過立委蘇清泉向軍方「施壓」，引發熱議。公所今日指出，關於國防...

823重啟核三公投 各行業屏東人呼籲投不同意票

重啟核三公投將於8月23日投票，一群來自各行各業的屏東人，今日於屏東縣議會舉辦「老舊核三重啟公投，屏東人不同意」記者會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。