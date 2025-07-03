高雄車站公共藝術「聽蒸氣」 一座能演奏的城市之琴

位於台鐵高雄車站中央下沉廣場的公共藝術裝置「聽蒸氣」，是一座能發聲、能演奏的「城市之琴」，不僅外觀吸睛，還可定時播放交織汽笛與鐘聲概念的樂曲，讓高雄車站成為會「唱歌」的火車站。

台鐵高雄車站公共藝術計劃，結合「聽蒸氣」等感官藝術創作，打造3公頃當代文化場域，預計8月中旬將透過開幕音樂會正式啟用，目前正在測試階段。

福爾摩沙管風琴文化協會今天透過新聞稿指出，「聽蒸氣」這項結合聲音科技與文化敘事的創新作品，是由侯林建築團隊主導策劃、POM管風琴公司製作，打造出一座能發聲、能演奏的「城市之琴」，可定時播放交織汽笛與鐘聲概念的樂曲。

音樂背後的關鍵人物是台灣知名管風琴演奏家余曉怡，身兼福爾摩沙管風琴文化協會藝術總監。余曉怡長年推動管風琴藝術進入公共空間，也活躍於歐洲、美國等多國藝術節演出。

這台管風琴共設有303根音管、13組音栓，涵蓋主音、泛音、混合與特殊效果音色，為空間帶來驚人的聲音層次。

余曉怡為這台樂器挑選具代表性的測試曲目，如「月亮代表我的心」、「河邊春夢」與「巴赫觸技曲」等。她說，每一首選曲，「不只是為了好聽，也為了讓人在車站空間中也能感受到管風琴那股帶有儀式感的震撼與溫度。」