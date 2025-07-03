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澎湖縣府擬補助2萬元 鼓勵社團舉辦捐血活動

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖濟陽柯蔡宗親會今天發起為期3天的捐血活動，澎湖縣陳光復對宗親會長期投入公益善行表達肯定，並鼓勵社團未來發起捐血活動時，將研議補助新台幣2萬元相關作業費用。

陳光復表示，捐血可救人和有益健康。澎湖地處離島，穩定的血庫存量，以供急時之需，柯蔡宗親會秉持互助團結的精神，率先以社團名義發起捐血公益事務，展現宗親會對社會的關懷與責任，值得肯定。

陳光復前往澎湖捐血中心，感謝並肯定柯蔡宗親會發起捐血公益行動；為鼓勵民間社團舉辦捐血活動，縣府將研議補助捐血所需相關作業的費用，每次以2萬元為限，讓更多的社團來辦理捐血活動，一起傳遞愛與希望，讓社會更溫暖、更美好，可望紓緩血荒。

柯蔡宗親會理事長蔡重龍表示，此次捐血活動自今天起至5日止一連3天，在澎湖捐血中心辦理捐血活動。凡捐血250cc者可獲200元禮券，500cc則加倍，至於宗親會會員再加100元禮券，每位捐血者還可獲贈一串衛生紙。

捐血中心 澎湖縣 陳光復

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