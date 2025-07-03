金門漁村小艇坑道活化啟用 昔日戰地成水上秘境新亮點
位於金門東南海岸、冷戰時期為強化沿海防禦與秘密運補作戰所打造的「漁村小艇坑道」，歷經整建活化，今日上午在新湖漁港舉行啟用典禮，正式轉型為融合軍事文化、人文聚落與水域遊憩的新興觀光景點。
這座由岩壁鑿出的戰備坑道，屬於「料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫」的一環，由縣府向中央爭取補助，總經費5千萬，內政部國土署補助3950萬元，其餘由縣府自籌。整修後以「浪遊、秘境」為主題，設有安全步道與完善設施，讓遊客得以走入坑道深處，感受歷史氛圍與水域景觀交織的壯闊體驗。
副縣長李文良在典禮中表示，縣長陳福海上任後致力觀光升級與環境優化，近年更積極開發金門水域觀光潛力，在安全與法規許可下，逐步開放湖庫與海域空間，豐富觀光樣貌。此次坑道轉型除保留軍事風貌，也導入水上立式划槳（SUP）體驗，讓遊客可在光影與水聲交錯的神秘空間中划行，感受穿越時空的獨特感官之旅。
金門縣觀光處表示，暑期將辦理2場「坑道SUP立槳體驗活動」，分別於7月19日與26日舉行，採線上報名制，詳情可至「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁查詢。觀光處長許績鑫指出，金門擁有豐富的海洋與文化資源，縣府將持續盤點活化歷史空間，推動水域遊憩與教育意涵融合的體驗式觀光。
議員董森堡則指出，他曾要求觀光處將海島學校、小艇坑道與天空之城等景點串聯成帶狀旅遊路線，認為小艇坑道極具軍事與建築特色，且經其助理實地觀察後發現坑道內部也有「藍眼淚」現象，期待軍事地景透過不同方式的活化，帶給金門更多的旅遊樣貌，讓旅客有更多元選擇。
議員王國代也建議，坑道應增設夜間照明設施，提升在地居民與遊客使用機會，並期待能與年底「老兵召集令」活動串聯，吸引老兵來此打卡回憶過往，進一步活絡景點。
觀光處指出，漁村小艇坑道未來將與鄰近的E090「海天堡」、金門區漁會「海島學校」、慈鑾宮與聚落資源串聯，建構「軍事、文化、聚落廊道」，打造「動靜皆宜、海天一線」的新型海島旅遊動線。遊客除了在坑道划槳探秘，也能登高遠眺、品茗賞景，並參與「金門海島生活節」，透過藝術共創、宗教導覽、軍事探索與海洋教育活動，深入體驗金門「戰地文化 × 海洋教育 × 生態體驗」的多元魅力。
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