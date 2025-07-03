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屏東高士部落風災重建 成功發展林下經濟

中央社／ 台北3日電

屏東縣牡丹鄉高士部落在莫拉克風災後，成功發展林下經濟，推動地方創生，榮獲113年全國社區林業特優社區，農業部林業及自然保育署屏東分署並在台北舉辦特展。

林保署今天舉行記者會，介紹屏東分署主辦的「djalan造路的人—牡丹鄉高士部落青年返鄉與保育之路」特展，即日起至8月10日於林保署保育小站（台北市大安區金山南路二段203巷24號）展出。

林保署說，「djalan」在排灣語中意為「路」，象徵返鄉的方向，更象徵文化與部落知識的回歸，特展聚焦全台唯一以「林下經濟」為核心的地方創生實踐案例；面對莫拉克風災後的重建挑戰，高士部落青年選擇返鄉投入部落發展，攜手耆老與族人，以部落傳統知識為根基，結合保育行動與永續生產，逐步建立一套兼顧生態、經濟及文化的地方治理模式。

此外，林保署說，高士部落自民國96年起，參與政府社區林業政策，107年起積極投入林下經濟，推展段木香菇、牡丹山林雞及林下養蜂等在地產業，並於110年接軌「里山倡議」，打造兼顧生產、生活及生態的永續經濟模式，榮獲113年全國社區林業特優社區，為台灣社區林業與綠色經濟的典範。

屏東分署也與屏東科技大學、林業試驗所恆春研究中心、部落耆老及返鄉青年，共同推動民族植物調查與復育，出版「恆春半島的植物秘境：高士佛」專書，還推出焚香淨身茶飲組及在地農遊教案，展現療癒、生態與文化多功能融合的創新實踐成果。

展覽除靜態展示外，也規劃一系列由高士族人親自帶領的週末手作體驗活動，包括「太陽之子金工DIY」、「高士佛植物上板」及「高士佛陶片上色」，並舉辦多場主題交流講座，深入探討保育、文化與產業的交織關係，讓參與民眾親身體驗南國部落的創生旅程。

屏東縣 青年

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