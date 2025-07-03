AI監控揪出岡山工廠非法排放鹽酸氣 高市環保局開罰

高雄市從北至南設置56組AI雲端智慧監控系統，今早發現岡山區本洲產業園區異常排放白煙，派員稽查發現一家廢觸媒處理工廠的洗滌塔長期未開啟，鹽酸氣未經處理排放，要求立即恢復防制設施運轉，另將依法裁處10萬元至2000萬元罰鍰。

今天上午9時34分，監控人員透過智慧監控系統發現，岡山區本洲產業園區上空白煙異常排放，稽查確認是一家廢觸媒處理工廠所排放，因已影響周遭空氣品質，違反「空氣汙染防制法」第23條規定。

環保局指出，去年迄今查獲35件違規，裁處金額總計1812萬元，業者應確實維持空汙防制設施正常操作，廢氣未經妥善處理即排放，環保局將依法嚴查重罰，絕不寬貸。