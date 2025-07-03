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影／手刀準備！金門坑道音樂節10月登場 7日開放購票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門坑道音樂節記者會上， 金管處副處長黃子娟、京劇藝術家魏海敏、藝術總監大提琴家張正傑（由左至右）接受媒體採訪。記者蔡家蓁／攝影
金門坑道音樂節記者會上， 金管處副處長黃子娟、京劇藝術家魏海敏、藝術總監大提琴家張正傑（由左至右）接受媒體採訪。記者蔡家蓁／攝影

金門坑道音樂節即將邁入第17年，今年將於10月18 至19日舉辦共6場次，並於7月7日下午2時開放網路售票，僅有1200個名額，第1天由日本女高音宮地江奈、台灣男高音王典演出，第2天由京劇藝術家魏海敏出演；報名費每人酌收新台幣200元整，名額有限，想要聆聽這場被譽「一生必聽」音樂會的樂迷，手刀要快。

金門國家公園管理處自2009年起於翟山坑道舉辦音樂節，結合金門戰地文化與表演藝術，打造在地藝文品牌。音樂節藝術總監張正傑表示，活動以「音符演奏和平」為精神主軸，期盼為翟山坑道注入新生命，讓戰地遺址成為跨文化交流的舞台。

本屆音樂節邀請國內外頂尖音樂家同台演出，首日由日本知名女高音宮地江奈與台灣男高音王典領銜，透過歌劇選段展現情感張力與坑道獨特音場的共鳴效果，第二天則由國寶級京劇藝術家魏海敏擔綱，融合東方唱腔與現場音樂的對話，詮釋東方戲曲的典雅神韻。

兩日演出均由張正傑領軍的弦樂四重奏擔任伴奏，包括小提琴家林天吉、歐之瑀、中提琴家黃瑞儀，共同詮釋橫跨東西方的聲音藝術，呈現歌劇與京劇跨界合作的全新火花。

魏海敏首次參與坑道音樂節，她表示，翟山坑道雄偉壯觀、富有歷史感，聲音在坑道中會因石壁折射產生不同層次的回響，是極具挑戰與魅力的演出場域，「我非常期待10月的演出」。

金管處副處長黃子娟指出，持續舉辦音樂節不僅是文化推廣，也實踐活化歷史空間的理念。透過國際級音樂家的參與，將金門推向世界舞台，吸引更多民眾以藝文角度重新認識金門。

想搶先體驗「一生必聽」的音樂會，可透過OPENTIX網站或兩廳院實體售票點購票，更多活動資訊可參閱活動官網（https://www.2025kinmentunnelmusic.com.tw/）、金門國家公園官網及臉書粉專。

金門坑道音樂節記者會上，藝術總監大提琴家張正傑（右）與京劇藝術家魏海敏（左）兩人預告今年活動亮點。記者蔡家蓁／攝影
金門坑道音樂節記者會上，藝術總監大提琴家張正傑（右）與京劇藝術家魏海敏（左）兩人預告今年活動亮點。記者蔡家蓁／攝影

金門坑道音樂節記者會上，藝術總監大提琴家張正傑（右）與京劇藝術家魏海敏（左）進行精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
金門坑道音樂節記者會上，藝術總監大提琴家張正傑（右）與京劇藝術家魏海敏（左）進行精彩表演。記者蔡家蓁／攝影

金門坑道音樂節記者會上，京劇藝術家魏海敏、藝術總監大提琴家張正傑（中）兩人現場進行精彩演出。記者蔡家蓁／攝影
金門坑道音樂節記者會上，京劇藝術家魏海敏、藝術總監大提琴家張正傑（中）兩人現場進行精彩演出。記者蔡家蓁／攝影

京劇 金門 音樂會

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