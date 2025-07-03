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「台馬之星」暫定15日修復 台馬夜航改替代船班

中央社／ 連江縣3日電
「台馬之星」。圖／聯合報系資料照片
「台馬之星」。圖／聯合報系資料照片

交通船「台馬之星」5月底故障維修至今，連江縣政府交通旅遊局今天指出，暫定15日完成修復及海上測試，通過後即恢復營運。6日、13日夜航班次改由「南北之星」替代開航。

連江縣政府交通旅遊局今天發布說明稿指出，「台馬之星」整體修復作業及海試航安檢測預計於15日應可完成，相關團隊正全力投入修復作業，務求儘速完成整備，以恢復船舶正常航行任務。

交旅局透過說明稿表示，「台馬之星」未復航前，南竿福澳港至東引中柱港的島際航班，已安排替代船舶執行。而週日晚間南竿至基隆港夜航班次，6日與13日在海象許可下，將由「南北之星」替代開航，已訂位旅客資料將全數轉入，搭乘「南北之星」可優先購票，不需重新訂位。

此外，配合交通船「新台馬輪」每週二保養日停航，「台馬之星」於8日、15日晚間開航的基隆港往返馬祖航班停航，將視航空運能，協調加開飛機航班因應。

至於維修進度，交旅局說，「台馬之星」從德國緊急採購主機電噴閥，並於6月28日安裝完畢後，海測時左主機第1汽缸出現異常聲響，經技術人員研判為該汽缸機械性故障。此故障與電噴閥安裝作業無直接關聯，為獨立性機械損壞事件，為防類似狀況發生，現正擴大全面性檢測其餘汽缸。

基隆港 航班 馬祖

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