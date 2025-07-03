萬巒辦活動欲大規模展出軍備 傳公所透過立委「施壓」雙方均否認

屏東縣萬巒鄉公所近日計畫舉辦「萬巒節」時展示多款軍備，傳出透過立委蘇清泉向軍方「施壓」，引發熱議。公所今日指出，關於國防教育活動目前僅止於前期討論，尚未定案；蘇清泉表示，本於善意助公所協調軍方，卻遭放話扭曲，並無施壓。

萬巒鄉公所每年年底都會舉辦「萬巒節」，今年預定擴大舉辦，陸軍退伍的鄉長林國順計畫加入全民國防教育活動，並向國軍尋求裝備及人力支援。但因公所提出包括CM32、CM34雲豹裝甲車、拖式飛彈悍馬車等多項大規模軍備，遭質疑根本是在辦「閱兵」。

過程中也傳出公所透過立委蘇清泉向軍方「施壓」，引發軍方不滿。對此蘇清泉今日發新聞稿指出，基於全民力挺國軍、支持國防的理念，軍職出身的鄉長林國順深刻了解並認同國軍，主動提出藉萬巒節宣傳全民國防理念，也獲得軍方與地方各級民代支持。

他也認同林鄉長立意良善宏願，透過辦公室向軍方協調，商請國軍武器裝備在現場做靜態陳展；並提出可趁此擴大宣傳軍校招生的想法，初步協調時也獲國防部高層認可。

他說，這份書面請求還只在構想階段，還未進入實質討論，卻遭軍方有心人流出，並套上「施壓」、「小閱兵」等惡意語詞，將原本美意完全抹煞，隨即又被有心政客無限上綱。他對此惡意操作深感不解與遺憾，也抹煞地方鄉親支持國軍的美意。

萬巒鄉公所也發新聞稿指出，目前計畫僅止於內部構想與前期討論階段，尚未定案，更無提出強制性要求或行政命令，「強迫軍方配合」、「壓迫立委協助」等指控，皆屬過度臆測與不實推論，與公所行政作業及溝通程序不符。