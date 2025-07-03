823重啟核三公投 各行業屏東人呼籲投不同意票

重啟核三公投將於8月23日投票，一群來自各行各業的屏東人，今日於屏東縣議會舉辦「老舊核三重啟公投，屏東人不同意」記者會，表達在地堅決反對核三重啟立場，並邀請屏東各界加入反對核三重啟連署，呼籲全國民眾投下不同意票。

參與者包括屏東縣議員李世斌、洪明江、梁育慈，屏東大學人文社會學院兼任副教授李錦旭、屏東大學社會發展學系主任邱毓斌、屏南區社區大學前校長江國樑、屏北區社區大學校長林雅文、屏東縣愛鄉協會創會理事長黃鼎倫、永勝5號獨立書店創辦人翁禎霞、好屏青年協會理事長林亮吟等人。

參與者發出共同聲明，指出藍白在野黨未經審慎討論，便野蠻粗暴通過公投案。台灣核電廠史上最嚴重兩次二級事件都發生在核三，一旦發生核災，百公里範圍內人們的生命健康和財產都受影響，也將摧毀屏東經濟與社會永續發展。

林雅文指出，統計至2020年核三廠輻射安全事件49件，其中違規19件，放射性汙染32件，核三有2次二級事件、14次一級事件，遠多於核一、核二。如今要讓這條老牛繼續拖車，無視於其巨大風險及核廢料問題，絕對要反對。

洪明江表示，重啟核三就像明明退伍了卻又被召回繼續當兵，非常荒謬；何況權益問題不得表決，是基本人權，這樣的公投屏東人有拒絕的權利。李世斌說，重啟核三是科學問題，不是政治問題，否則為何核一、核二不納入公投？

梁育慈表示，台電曾評估核二若要重啟需要投入400億進行升級，成本驚人，核三也是如此，加上評估期與施工期也要多年，不可能說重啟就重啟，因此反對沒有充分資訊揭露，沒有共識對話的重啟公投。

翁禎霞表示，公投僅33個字就要解決這麼專業的能源問題，真的有很大疑慮，希望大家能一起放下成見，為孩子未來好好進行討論。林亮吟表示，把高風險設施強加放在偏陲地區，再給予回饋金進行福利殖民，這不是民主，而是不正義。

地球公民基金會董事長李根政說，恆春斷層通過核三廠，若地震二號機恐拱起，即使像日本這麼嚴謹的國家，仍會發生福島事件，這40年來沒發生事情真的是眾神保佑。而國民黨既擁核，又發起反核食公投，邏輯上非常荒謬。