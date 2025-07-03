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啟動療癒之旅 新銳藝術家劉柱均「靈魂流域」開展

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
新銳藝術家劉柱均（右）抽象個展「靈魂流域」今天在高雄安城藝術中心展出，將展出至7月底止，仁武國小校長潘芊邑（左）前來觀展。記者劉學聖／攝影
新銳藝術家劉柱均（右）抽象個展「靈魂流域」今天在高雄安城藝術中心展出，將展出至7月底止，仁武國小校長潘芊邑（左）前來觀展。記者劉學聖／攝影

本身有成衣傳產二代、數字易經講師等多重身分的新銳藝術家劉柱均策畫的抽象個展「靈魂流域」今天在高雄安城藝術中心展出，將展出至7月底止，開幕茶會現場湧入百位藝術愛好者、企業貴賓與身心靈工作者，一同感受一場結合情緒流動與生命能量的視覺療癒之旅。

劉柱均為成衣家族企業第二代，從傳統產業的現場出發，歷經創業、轉型與家庭人生的挑戰，逐步將「責任、壓力與覺醒」的經驗融入創作。他在陪伴他人的同時，也找回了自己，並將這段過程以藝術形式記錄下來。這項展覽以「療癒創傷、靈魂流動、能量重生」為主題，展出多幅原創抽象作品，作者劉柱均說「我曾是個努力撐起責任的兒子，也是在黑暗中尋找力量的父親。每一筆畫，不只是給觀者的訊息，也是我對自己靈魂的回應。」展場中特設互動裝置「靈魂筆記本」，邀請觀展者寫下最想對自己、他人或創作者說的一句話，也可以分享對畫作的感受與共鳴。

新銳藝術家劉柱均抽象個展「靈魂流域」今天起在高雄安城藝術中心展出，將展出至7月底止，展覽以「療癒創傷、靈魂流動、能量重生」為主題，展出多幅原創抽象作品。記者劉學聖／攝影
新銳藝術家劉柱均抽象個展「靈魂流域」今天起在高雄安城藝術中心展出，將展出至7月底止，展覽以「療癒創傷、靈魂流動、能量重生」為主題，展出多幅原創抽象作品。記者劉學聖／攝影

療癒 能量 藝術家 靈魂

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