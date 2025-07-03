快訊

台中豐原1家5口陳屍家中 鄰居：當鋪牽走2機車在地上留電話

標1年拿2年！黃國昌控政府圖利特定媒體 6年狂撈1.3億公帑

牛埔幫齊惠生之後「牛財」也離世 勢力版圖是否改寫？

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄公車司機載客途中竟一邊追劇 乘客嚇壞：真的有點扯

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄一名公車司機被民眾目擊駕駛途中，一邊觀看前方的手機戲劇畫面，且民眾表示該司機常常如此，甚至帶著無線耳機。記者宋原彰／翻攝
高雄一名公車司機被民眾目擊駕駛途中，一邊觀看前方的手機戲劇畫面，且民眾表示該司機常常如此，甚至帶著無線耳機。記者宋原彰／翻攝

高雄一名公車司機日前被民眾目擊駕駛途中，一邊觀看前方的手機戲劇畫面，且民眾表示該名司機經常如此「真的有點扯」，甚至帶著無線耳機；該公車所屬的漢程客運公司獲知後已約談司機，並依規定扣減年終獎金和記過懲處，交通局也回應會將業者納入服務品質評鑑項目中扣分。

根據民眾在社群平台上的畫面，該名漢程客運紅62A的公車司機將手機橫放至在儀表板上，螢幕是戲劇節目，司機也帶著無線耳機，民眾表示「真的有點扯，每次坐你車都在看」。漢程客運總經理王富民表示，目前已約談該名司機員，除了加強教育訓練外，也依公司規定減發年終獎金和其他懲處。

高市交通局對此回應，該名客運駕駛長在6月30日工作時，利用停等紅燈時間看手機，此行為已違反道路交通處罰條例第31-1條，漢程客運以對該名駕駛長懲戒並納入年度考績，市府將要求客運業者加強該名駕駛長的教育訓練，且根據公車營運虧損補貼審議及執行作業規定做懲處，納入服務品質評鑑項目扣分。

公車 客運 教育訓練 社群

延伸閱讀

高雄抽驗夏季冰品「新濱町海洋廚房」霜淇淋細菌超標160倍

影／高雄護膚店半百婦學生服和全裸男客性交易 警衝入做一半超尷尬

北高雄交通升級 翠華路拓寬強化半導體運輸動能

高雄擬設「智慧機車停車格」 前20分鐘免費

相關新聞

高雄公車司機載客途中竟一邊追劇 乘客嚇壞：真的有點扯

高雄一名公車司機日前被民眾目擊駕駛途中，一邊觀看前方的手機戲劇畫面，且民眾表示該名司機經常如此「真的有點扯」，甚至帶著無...

半夜被熱醒⋯高雄前金區凌晨停電 超過500戶無電可用

高雄市前金區今天凌晨2時13分因地下電纜故障，造成區域內的多處區域都出現停電狀況，不少民眾因家中無電可用、冷氣停擺被熱醒...

海星氾濫 澎湖七美海域拉警報

澎湖縣七美島海域出現大量棘冠海星繁衍，密度達警戒，因棘冠海星以珊瑚礁為食，嚴重威脅珊瑚礁生態。海保署遭海洋保護團體批評作...

廣角鏡／金門國家公園 辦理通盤檢討

金門國家公園第一類一般管制區細部計畫2017年公告實施，已逾7年未全面檢討。金管處宣布，近期辦理通盤檢討作業，涵蓋瓊林、...

機車智慧車格 高雄3處下月試辦

高市機車超過200萬輛，路側停車位不足，過去不少路邊機車格不收費，交通局為避免車格遭長期占用，改採計次收費，遭許多民眾抱...

屏東信義國小 移除19棵小葉欖仁惹議

屏東市信義國小推動通學步道環境改善工程，校門口臨信義路人行道兩側共19棵小葉欖仁配合施工砍除，引發爭議。校方解釋，有先跟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。