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高雄公車司機載客途中竟一邊追劇 乘客嚇壞：真的有點扯
高雄一名公車司機日前被民眾目擊駕駛途中，一邊觀看前方的手機戲劇畫面，且民眾表示該名司機經常如此「真的有點扯」，甚至帶著無線耳機；該公車所屬的漢程客運公司獲知後已約談司機，並依規定扣減年終獎金和記過懲處，交通局也回應會將業者納入服務品質評鑑項目中扣分。
根據民眾在社群平台上的畫面，該名漢程客運紅62A的公車司機將手機橫放至在儀表板上，螢幕是戲劇節目，司機也帶著無線耳機，民眾表示「真的有點扯，每次坐你車都在看」。漢程客運總經理王富民表示，目前已約談該名司機員，除了加強教育訓練外，也依公司規定減發年終獎金和其他懲處。
高市交通局對此回應，該名客運駕駛長在6月30日工作時，利用停等紅燈時間看手機，此行為已違反道路交通處罰條例第31-1條，漢程客運以對該名駕駛長懲戒並納入年度考績，市府將要求客運業者加強該名駕駛長的教育訓練，且根據公車營運虧損補貼審議及執行作業規定做懲處，納入服務品質評鑑項目扣分。
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