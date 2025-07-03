聽新聞
0:00 / 0:00

海星氾濫 澎湖七美海域拉警報

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖報導
澎湖七美海域棘冠海星數量大爆發，在地民眾出錢又出力，自發號召捕海星，避免珊瑚礁被啃光。圖／葉生弘提供
澎湖七美海域棘冠海星數量大爆發，在地民眾出錢又出力，自發號召捕海星，避免珊瑚礁被啃光。圖／葉生弘提供

澎湖縣七美島海域出現大量棘冠海星繁衍，密度達警戒，因棘冠海星以珊瑚礁為食，嚴重威脅珊瑚礁生態。海保署遭海洋保護團體批評作為「虎頭蛇尾」；海保署昨天澄清已與民間團體合作清除，防海星繼續擴散、啃光珊瑚礁。

澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川批評海保署對於海洋保護管理「遲鈍、無知、怠惰」，直指海保署作為「虎頭蛇尾」，因僅七美月鯉灣的小範圍海域，就未徹底執行巡查並清除海星，七美島還有9成以上海域不知何時能展開清除作業，西吉、貓嶼、草嶼及花嶼也都可能出現棘冠海星氾濫，呼籲海保署緊急勘查。

海保署表示，理解海保團體對珊瑚礁生態保育的高度關切，5月25日接獲當地通報海星異常聚集後，即委託在地潛水業者於6月2日及7日完成2次穿越線調查，確認七美月鯉灣海域棘冠海星密度達警戒值，已展開公私協力合作清除，6月18日、19日2次專案清除作業，獲得地方團體、潛水社群合作，2天清掃8千平方公尺，共移除44隻海星。

澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會6月30日起啟動收購機制，與百貨業者「寶雅」合作，以每隻300元價格收購澎湖各海域棘冠海星，首日收到180隻，不少在地潛水團體及民眾都參與。

海保署指出，健康珊瑚礁每1萬平方公尺能承受10至15隻棘冠海星，若超過30隻就達警戒範圍，目前七美月鯉灣海域推估已達到每1萬平方公尺超過117隻，族群密度異常，有移除必要。

海保署證實，山水、西吉等海域也有零星棘冠海星目擊回報，海保署7日將會同澎湖縣府、內政部國家公園署研商監測與清除對策

延伸閱讀

閱讀達標獎勵 澎湖風櫃國小安排高空冒險超越自我

澎湖七美海域海星「異常聚集」 泛濫成災恐吃光珊瑚礁

澎湖七美棘冠海星密度逾警戒值 已移除上百隻

澎湖海事與弘光科大合辦餐會 150獨居長者有口福

相關新聞

廣角鏡／金門國家公園 辦理通盤檢討

金門國家公園第一類一般管制區細部計畫2017年公告實施，已逾7年未全面檢討。金管處宣布，近期辦理通盤檢討作業，涵蓋瓊林、...

機車智慧車格 高雄3處下月試辦

高市機車超過200萬輛，路側停車位不足，過去不少路邊機車格不收費，交通局為避免車格遭長期占用，改採計次收費，遭許多民眾抱...

屏東信義國小 移除19棵小葉欖仁惹議

屏東市信義國小推動通學步道環境改善工程，校門口臨信義路人行道兩側共19棵小葉欖仁配合施工砍除，引發爭議。校方解釋，有先跟...

海星氾濫 澎湖七美海域拉警報

澎湖縣七美島海域出現大量棘冠海星繁衍，密度達警戒，因棘冠海星以珊瑚礁為食，嚴重威脅珊瑚礁生態。海保署遭海洋保護團體批評作...

可愛水獺阿特AI智慧客服上線 助旅客聰明玩金門

結合可愛水獺造型與生成式AI技術的「阿特AI智慧客服」，即日起正式上線加入「金門行動旅服」平台，全天候24小時為旅客提供...

高雄停水預告 7/7多個區域將受影響9至11小時

位於高雄市小港區的自來水公司鳳山淨水場因要實施高低壓設備檢驗，將在7月7日上午開始，針對多個供水區域實施停水或減壓供水，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。