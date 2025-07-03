海星氾濫 澎湖七美海域拉警報

澎湖縣七美島海域出現大量棘冠海星繁衍，密度達警戒，因棘冠海星以珊瑚礁為食，嚴重威脅珊瑚礁生態。海保署遭海洋保護團體批評作為「虎頭蛇尾」；海保署昨天澄清已與民間團體合作清除，防海星繼續擴散、啃光珊瑚礁。

澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川批評海保署對於海洋保護管理「遲鈍、無知、怠惰」，直指海保署作為「虎頭蛇尾」，因僅七美月鯉灣的小範圍海域，就未徹底執行巡查並清除海星，七美島還有9成以上海域不知何時能展開清除作業，西吉、貓嶼、草嶼及花嶼也都可能出現棘冠海星氾濫，呼籲海保署緊急勘查。

海保署表示，理解海保團體對珊瑚礁生態保育的高度關切，5月25日接獲當地通報海星異常聚集後，即委託在地潛水業者於6月2日及7日完成2次穿越線調查，確認七美月鯉灣海域棘冠海星密度達警戒值，已展開公私協力合作清除，6月18日、19日2次專案清除作業，獲得地方團體、潛水社群合作，2天清掃8千平方公尺，共移除44隻海星。

澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會6月30日起啟動收購機制，與百貨業者「寶雅」合作，以每隻300元價格收購澎湖各海域棘冠海星，首日收到180隻，不少在地潛水團體及民眾都參與。

海保署指出，健康珊瑚礁每1萬平方公尺能承受10至15隻棘冠海星，若超過30隻就達警戒範圍，目前七美月鯉灣海域推估已達到每1萬平方公尺超過117隻，族群密度異常，有移除必要。

海保署證實，山水、西吉等海域也有零星棘冠海星目擊回報，海保署7日將會同澎湖縣府、內政部國家公園署研商監測與清除對策