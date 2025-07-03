屏東信義國小 移除19棵小葉欖仁惹議

屏東市信義國小推動通學步道環境改善工程，校門口臨信義路人行道兩側共19棵小葉欖仁配合施工砍除，引發爭議。校方解釋，有先跟居民及家長開會討論，但台灣森林城市協會認為有共存的方式，而不是直接砍掉。

信義國小因人行道損壞，校方與居民、家長開會討論，決議砍掉小葉欖仁，校長馮麗珍說，有開會向居民說明工程設計內容，亦逐戶拜訪徵詢意見，大家認為，圍牆外的小葉欖仁易竄根，下雨時落葉、落果會造成濕滑，影響環境及行車安全。

她說，學校去年12月函請縣府申請校樹移除及移植，整體考量後，依樹木保育移植作業參考原則辦理，全程聘請專家協助指導。其中小葉欖仁屬外來種，決議全部移除。改善工程昨起施工，預計8月底前完工，新的通學步道會重新設計綠帶。

台灣森林城市協會理事長莊傑任說，校外人行道約4公尺到4.5公尺，原本的樹穴空間很小，樹長大後才出現隆起破壞。倘若樹穴擴增為2公尺，其實還有2.5公尺寬的人行空間，遠超過人本交通建議的1.5公尺寬度。只要樹穴開闊寬敞，就不容易破壞人行道。

屏縣教育處表示，這項工程是屏東市公所執行案件，未來校園圍牆會改為綠籬，車道及人行道間設計植栽綠帶，後續會種原生種喬木。