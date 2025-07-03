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機車智慧車格 高雄3處下月試辦

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市新興區民權一路的亞洲商務中心大樓前5格機車格，8月將改為「智慧限時機車格」，前20分鐘免費停放，繳費方式比照該路段汽車智慧停車格。記者宋原彰／攝影
高市新興區民權一路的亞洲商務中心大樓前5格機車格，8月將改為「智慧限時機車格」，前20分鐘免費停放，繳費方式比照該路段汽車智慧停車格。記者宋原彰／攝影

高市機車超過200萬輛，路側停車位不足，過去不少路邊機車格不收費，交通局為避免車格遭長期占用，改採計次收費，遭許多民眾抱怨，臨停一下就開單收費。議員認為應試辦機車智慧停車格，提供臨停服務，交通局決定8月擇3處試辦，前20分鐘免費，視成效決定是否擴大實施。

交通局8月起將在新興區亞洲商務中心大樓前、苓雅區台灣企業領袖大樓前、左營區時代富豪優生企業大樓旁試辦智慧限時收費機車格，前20分鐘免費，之後每20分鐘收費10元，以提高格位周轉率。3處共設14格智慧機車格，採高位辨識系統，且設告示牌面及強化標字標線，繳費方式比照該路段汽車智慧停車格。

高雄瑞豐夜市、新堀江、高雄火車站、三多、十全等商圈及成功二路輕軌西側道路、駁二等鬧區機車格，周一至周五上午8時到下午8時採計次收費，每次15元，多數商圈搭配機車退出騎樓、人行道政策，會加強違規停車取締拖吊，不少民眾抱怨臨停遭開單。

陳姓機車族曾短暫停放被開單，他說，使用者付費是合理，但若能體恤臨停需求者更好。亞洲商務中心林姓保全說，當地機車停車格不足，許多民眾在人行道臨停遭檢舉，警方平均3天拖吊一次，智慧機車格採累計收費，停愈久收費愈高，應能增加周轉率，減少違停。

「一張罰單就吃掉一天工錢」，市議員李雅慧說，全市機車停車格有限，騎樓常停滿機車，但上班洽公、郵政人員等族群有臨停需求，有外送員反映送餐遭開單，感到不平。

李雅慧說，目前各縣市都有機車格臨停設計，像台北市機車臨停限時40分鐘、桃園市試辦外送員免費停車30分鐘、新竹市臨停每小時收費10元，高雄應參考推動。

她並建議，比照汽車推動機車智慧停車格，節省人工開單的人力，還能結合停車網，利用手機App找尋車位，提高機車格周轉率，尤其警方易拖吊、開單的區域應優先試辦。

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