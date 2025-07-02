可愛水獺阿特AI智慧客服上線 助旅客聰明玩金門

結合可愛水獺造型與生成式AI技術的「阿特AI智慧客服」，即日起正式上線加入「金門行動旅服」平台，全天候24小時為旅客提供即時服務，協助查詢景點、推薦行程、導航指引，為遊客打造更便捷、更有溫度的智慧旅遊體驗。

金門縣觀光處表示，「阿特AI」導入代表金門智慧觀光邁入新里程，實踐陳福海縣長「友善金門、多元旅遊」施政理念。今年平台大幅升級，新增多項AI功能，「阿特」便是亮點之一。從查詢建功嶼潮汐時間、當日活動資訊，到推薦深夜美食、拍照熱點及特色店家，「阿特」都能即時應答，並提供地圖導航、營業資訊與圖片參考，讓旅遊規劃更輕鬆。

不同於傳統客服，「阿特AI」搭載生成式AI與Function Call（函式呼叫）技術，整合OpenAI、Google Gemini、Anthropic Claude等多款大型語言模型，並串接中央氣象署天氣資料與經驗證的金門旅遊資料庫，讓回應更精準流暢、語意理解更深。無論中文、英文、日文或韓文使用者都能輕鬆互動，展現真正國際化的智慧服務。

平台目前瀏覽量已突破1600萬次，吸引近700家在地業者加入，「阿特」不僅協助旅客掌握在地玩法，也為業者提升曝光與競爭力。

金門縣觀光處處長許績鑫表示，觀光處許績鑫處長表示，「阿特AI智慧客服」是金門邁向智慧觀光城市的重要一步，期望透過這項創新服務，提供旅客更即時、親切的協助，也讓在地產業透過科技提升曝光與競爭力，這不只是數位轉型，更是讓金門旅遊變得更有效率、更具溫度的關鍵推力，同時也讓業者能精準對接潛在顧客，開創智慧觀光的嶄新生態，實現遊客、業者、政府三方共贏。