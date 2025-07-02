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高雄停水預告 7/7多個區域將受影響9至11小時

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
位於高雄市小港區的自來水公司鳳山淨水場因要實施高低壓設備檢驗，將在7月7日上午開始，針對多個供水區域實施停水或減壓供水，受影響的地區包含5座產業園區，以及小港、前鎮等地的產業、民生用水，預計可能有近5000戶受影響。圖／聯合報系資料照
位於高雄市小港區的自來水公司鳳山淨水場因要實施高低壓設備檢驗，將在7月7日上午開始，針對多個供水區域實施停水或減壓供水，受影響的地區包含5座產業園區，以及小港、前鎮等地的產業、民生用水，預計可能有近5000戶受影響。圖／聯合報系資料照

位於高雄市小港區的自來水公司鳳山淨水場因要實施高低壓設備檢驗，將在7月7日上午開始，針對多個供水區域實施停水或減壓供水，受影響的地區包含5座產業園區，以及小港、前鎮等地的產業、民生用水，預計可能有近5000戶受影響。

自來水公司公告指出，7月7日上午8點開始將針對小港區臨海產業園區、林園區林園工業區、大寮區大發工業區及和發產業園區大發基地等4座產業園區實施停水，停水11小時至晚上7點，預計影響2200戶用水。

同時在當天上午8點起，針對小港區鳳鳴里、龍鳳里，前鎮區鎮北里及前鎮科技產業園區，實施減壓供水9小時，至下午5點恢復正常供水，預計影響2700戶用水。

自來水公司提醒，停水時間請關閉抽水機電源，以免損壞抽水機馬達，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，也請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。

水公司建議停水範圍區域內的用戶，提前自行儲水備用，恢復供水後，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。

停水 水公司

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