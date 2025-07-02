北高雄交通升級 翠華路拓寬強化半導體運輸動能

布局北高雄半導體產業，高雄市翠華路拓寬工程便利聯外交通，南北雙向四車道路面鋪設及標線已完成，人行環境工程也在加緊施工中，副市長林欽榮今天率工務局新工處及交通局團隊視察，促如期於8月底前完工。

林欽榮指出，翠華路為左營區南北交通命脈，更是南台灣半導體S廊帶重要樞紐，尤在中油高煉廠轉型及台積電進駐後，聯外交通建設更刻不容緩。

翠華路拓寬工程從明潭路到世運大道長1357公尺，往西拓寬10公尺成為寬度40公尺的計畫道路，配合台電管線埋設工程，有效緩解區域交通壅塞，便利北高雄半導體產業布局聯外交通。

翠華路已於6月底完成道路標線設置，人行環境改善受台電輸變電工程交付期程及天候因素影響，目前正積極趕工，工期間設置型鋼護欄、三角錐、連桿、防撞桶、警示燈及夜間照明等設施並指派人員進行交通管制，同時亦提醒用路人注意行車安全。