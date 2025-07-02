高雄擬設「智慧機車停車格」 前20分鐘免費

高雄市機車超過200萬輛，市區路側停車位不足，過去路邊機車格不收費，為避免車格遭長期占用，交通局在市區商圈改採計次收費，卻引起許多臨停民眾抱怨，議員認為應試辦「機車智慧停車格」，提供臨停服務，交通局決定8月擇定3處試辦，採前20分鐘免費，視成效決定是否擴大實施。

高雄市在瑞豐夜市、新堀江商圈、高雄火車站商圈、三多商圈、十全商圈、成功二路(輕軌西側)道路、駁二特區等市區鬧區周邊實施機車停車收費，多為週一至週日早點8時至晚上8時，計次15元，且多數商圈搭配實施機車退出騎樓、人行道，會加強違規停車取締拖吊，不少民眾抱怨臨停遭開單，甚至停在騎樓遭拖吊。

陳姓機車族表示，曾短暫停放被開單，雖然使用者付費是合理機制，但如果有更便民、體恤臨停需求者，樂見其成。亞洲商務中心的一名林姓保全表示，周邊停車格不足，許多臨停者將車停在人行道上屢遭檢舉，警方平均3天就拖吊一次，如果有智慧機車格採累計計費，停越久收費越高，能增加周轉率，減少違停。

「一張罰單就吃掉一整天工錢！」市議員李雅慧表示，全市機車停車格有限，騎樓常停滿機車，上班洽公、郵政人員或外送員等族群有臨停需求，尤其外送員常反映因為送餐遭開單，感到不平，目前各縣市都有機車格臨停設計，如北市機車臨停限時40分鐘、桃園市試辦外送員免費停車30分鐘、新竹市臨停每小時收費10元，高雄應參考推動。

李雅慧說，目前機車格採人工開單，應該比照汽車推動「機車智慧停車格」不僅節省人力還能結合停車網，讓有需求者利用手機APP找尋空位，藉此提高機車停車格周轉率，尤其在警方易拖吊開單區域應優先試辦。交通局過去曾說，機車因為只有後方有車牌，路側的辨識車牌設備無法運作，只能使用高位設備，將找業者研究技術推行。

交通局表示，經過系統測試後，8月起將在市區3大熱區試辦「智慧限時收費機車格」，包括新興區亞洲商務中心大樓前、苓雅區台灣企業領袖大樓前、左營區時代富豪優生企業大樓旁，智慧化收費系統是前20分鐘免費、第21至40分鐘收費10元、第41至60分鐘再加收10元，依此類推，藉此鼓勵短暫臨停，提高格位周轉率。