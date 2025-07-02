高雄演唱會經濟國際肯定 市府赴英國高峰會分享成功

高雄演唱會經濟獲國際肯定，市府受邀至英國參加2025年體育館商業高峰會，並入圍「贊助、銷售與行銷獎」（Sponsorship,Sales & Marketing Award），副市長李懷仁率團參加大會並發表專題演說。

高雄市文化局發布新聞稿表示，全球體育與娛樂場館產業盛會體育館商業高峰會（The Stadium BusinessSummit 2025）在上月底於英國曼徹斯特舉行，市府由李懷仁率團參與，向國際場館營運商與經紀公司行銷高雄演唱會經濟的成功經驗。

文化局表示，高雄憑藉世運主場館為核心的演唱會經濟推廣計畫，獲得大會肯定受邀赴英發表專題演說，並入圍「贊助、銷售與行銷獎」（Sponsorship,Sales & Marketing Award），顯示高雄場館在國際舞台上已具備競爭優勢並嶄露頭角。

市長陳其邁表示，高雄近年透過台灣燈會、文博會、台灣設計展、高雄冬日遊樂園及國內外藝人演唱會的舉辦，成功推動城市品牌國際化，厚植文化軟實力；市府也持續接洽國際演唱會主辦單位及經紀公司，吸引更多演出落地高雄，強化城市競爭力。

李懷仁此次率團出席高峰會，並受邀發表專題簡報「高雄四大場館引領潮流，打造亞洲演唱會與旅遊之都」，全面展示高雄在場館規模、交通便捷性、旅宿能量與行政支援的整體優勢，展現高雄打造亞洲最友善演唱會城市的決心；會中更與國際演藝公司進行深度交流合作，持續洽談更多藝人選擇高雄演出。

李懷仁此行也拜會大曼徹斯特聯合管理局，並實地參訪伊蒂哈德球場（Etihad Stadium）、O2阿波羅劇院、Co-op Live與倫敦海德公園等指標音樂場館；同時前往英國倫敦拜訪理想國Live Nation與Ticketmaster總部，雙方針對票務、場館管理與國際合作等進行交流。

文化局表示理想國Live Nation也認同，高雄將演唱會轉型為整個城市文化盛事，建立一種演唱會旅遊促進經濟發展的創新模式，將持續與高雄市政府合作，打造更多精彩演出，一起協助高雄打造具備世界級娛樂體驗的願景。

根據高市府統計，高雄演唱會經濟持續攀升，民國112年共舉辦117場千人以上規模演唱會，吸引139萬人次，創造新台幣約45億元產值；113年場次增加至157場，觀演人次突破171萬，產值逾57億元；114年預估演出逾140場。