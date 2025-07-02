快訊

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

重大更新！Threads正式開放私訊功能 想互丟串文有這前提

高雄演唱會經濟國際肯定 市府赴英國高峰會分享成功

中央社／ 高雄2日電

高雄演唱會經濟獲國際肯定，市府受邀至英國參加2025年體育館商業高峰會，並入圍「贊助、銷售與行銷獎」（Sponsorship,Sales & Marketing Award），副市長李懷仁率團參加大會並發表專題演說。

高雄市文化局發布新聞稿表示，全球體育與娛樂場館產業盛會體育館商業高峰會（The Stadium BusinessSummit 2025）在上月底於英國曼徹斯特舉行，市府由李懷仁率團參與，向國際場館營運商與經紀公司行銷高雄演唱會經濟的成功經驗。

文化局表示，高雄憑藉世運主場館為核心的演唱會經濟推廣計畫，獲得大會肯定受邀赴英發表專題演說，並入圍「贊助、銷售與行銷獎」（Sponsorship,Sales & Marketing Award），顯示高雄場館在國際舞台上已具備競爭優勢並嶄露頭角。

市長陳其邁表示，高雄近年透過台灣燈會、文博會、台灣設計展、高雄冬日遊樂園及國內外藝人演唱會的舉辦，成功推動城市品牌國際化，厚植文化軟實力；市府也持續接洽國際演唱會主辦單位及經紀公司，吸引更多演出落地高雄，強化城市競爭力。

李懷仁此次率團出席高峰會，並受邀發表專題簡報「高雄四大場館引領潮流，打造亞洲演唱會與旅遊之都」，全面展示高雄在場館規模、交通便捷性、旅宿能量與行政支援的整體優勢，展現高雄打造亞洲最友善演唱會城市的決心；會中更與國際演藝公司進行深度交流合作，持續洽談更多藝人選擇高雄演出。

李懷仁此行也拜會大曼徹斯特聯合管理局，並實地參訪伊蒂哈德球場（Etihad Stadium）、O2阿波羅劇院、Co-op Live與倫敦海德公園等指標音樂場館；同時前往英國倫敦拜訪理想國Live Nation與Ticketmaster總部，雙方針對票務、場館管理與國際合作等進行交流。

文化局表示理想國Live Nation也認同，高雄將演唱會轉型為整個城市文化盛事，建立一種演唱會旅遊促進經濟發展的創新模式，將持續與高雄市政府合作，打造更多精彩演出，一起協助高雄打造具備世界級娛樂體驗的願景。

根據高市府統計，高雄演唱會經濟持續攀升，民國112年共舉辦117場千人以上規模演唱會，吸引139萬人次，創造新台幣約45億元產值；113年場次增加至157場，觀演人次突破171萬，產值逾57億元；114年預估演出逾140場。

演唱會 經濟發展 體育館

延伸閱讀

高雄撒釘慣犯危害道安 公共危險罪一審判4個月

展榮展瑞演唱會倒數 寵物展暖心助診

離譜！高雄被害妄想男為防跟蹤 沿路灑鐵釘被判4個月

高雄男網約性交易發現未成年反悔 仍挨告獲緩刑

相關新聞

防牛隻「三日熱」蠢動 高市將補助疫苗

天氣炎熱，病媒蚊多，牛隻「牛流行熱」（俗稱「三日熱」）蠢動，高市農業局為協助養牛業者降低牛隻染疫風險，推出疫苗補助計畫，...

澎湖七美海域海星「異常聚集」 泛濫成災恐吃光珊瑚礁

澎湖縣七美島海域出現大量棘冠海星繁衍，嚴重威脅珊瑚礁生態，海洋保育署證實5月下旬就接獲民眾通報棘冠海星「異常聚集」，密度...

屏東海生館首度展出消勞越頭鯊卵鞘 見證鯊魚生命史

屏東海生館慶祝25周年，暑假推出「夏日海洋季－福爾摩『鯊』之旅」，以鯊魚生命歷程為核心，探索從卵鞘孵化到誕生的自然奇觀，...

影／高雄演唱會訂房熱 這3家旅宿業者違規超收房費遭罰

韓國女團BLACKPINK、TWICE及美國搖滾樂團ONE REPUBLIC今年底接力到高雄開唱，帶動住宿訂房熱，觀光局...

屏東出現2例日本腦炎 衛生局：落實防蚊、幼兒接種疫苗

台灣每年5到10月是日本腦炎的流行季，其中6到7月是流行高峰。衛福部疾管署1日公布5例日本腦炎確定病例，其中兩例是屏東縣...

高雄特貿三南基地南 都更動土

高雄市政府昨與台電、智匯方舟公司共同舉辦「亞灣2.0特貿三南基地南」公辦都更案動土典禮，該基地將興建一棟45層住商大樓與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。