防牛隻「三日熱」蠢動 高市將補助疫苗

天氣炎熱，病媒蚊多，牛隻「牛流行熱」（俗稱「三日熱」）蠢動，高市農業局為協助養牛業者降低牛隻染疫風險，推出疫苗補助計畫，每頭牛補助1劑價值約130元的牛流行熱疫苗，提升養牛產業防疫韌性。

動物保護處葉坤松處長說，牛流行熱又俗稱「三日熱」，是牛隻常見的病毒性急性傳染病，主要透過蚊子等吸血昆蟲傳播，罹病後牛隻除了發熱，還可能出現呼吸道障礙、消化道異常、關節異常等症狀甚至死亡，造成損失。

葉坤松說，氣候變遷，病媒蚊活動頻繁，三日熱具高度傳播風險，養牛場除做好環境衛生，減少蚊蟲孳生外，施打疫苗提高免疫力也是刻不容緩，原則每年需施打2劑。

動保處這次補對象是轄內各養牛業者，每劑補助130元的疫苗購置費，最高補助金額依實際在養頭數核算，每場本年度限申請一次，有意願申請的養牛戶，可先備妥疫苗補助申請書及疫苗採購發票或購買證明，向高雄市橋頭區農會保險部（07-6116161轉207）提出申請。