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澎湖七美海域海星「異常聚集」 泛濫成災恐吃光珊瑚礁

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
澎湖七美海域棘冠海星數量爆發，威脅珊瑚礁生態系，目前正展開清除計畫。圖／澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會提供
澎湖七美海域棘冠海星數量爆發，威脅珊瑚礁生態系，目前正展開清除計畫。圖／澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會提供

澎湖縣七美島海域出現大量棘冠海星繁衍，嚴重威脅珊瑚礁生態，海洋保育署證實5月下旬就接獲民眾通報棘冠海星「異常聚集」，密度達警戒標準，因棘冠海星以珊瑚礁為食，海保署已與民間團體合作展開清除行動，防止海星繼續擴散、啃光珊瑚礁。

海保署表示，澎湖七美海域確實出現棘冠海星數量「爆發」，5月下旬就接獲澎湖當地通報棘冠海星異常聚集，隨即委託在地潛水業者於6月2日及7日完成2次穿越線調查，範圍涵蓋8條樣線、總面積達4000平方公尺，發現棘冠海星數量密度已達警戒標準。

據了解，若棘冠海星超過每1萬平方公尺30隻就屬於警戒範圍，因海星成蟲1年就能啃光6平方公尺的珊瑚礁，但目前七美月鯉灣海域密度推估已達到每1萬平方公尺超過117隻，若不藉由人力干預，可能會造成珊瑚礁大面積死亡消失、破壞珊瑚礁生態系。

海保署指出，6月18日及19日已展開2次專案清除作業，獲得地方團體、潛水社群一同合作，2天一共清掃8000平方公尺，共移除44隻海星。

澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會更在6月30日起啟動收購機制，與百貨業者「寶雅」合作，以每隻300元價格收購澎湖各海域棘冠海星，第一天上路就收到180隻海星，不少在地潛水團體及民眾都投入行動。

不過澎湖海洋保護志工團體也公開批評海保署作為「虎頭蛇尾」，因僅七美月鯉灣海域就未徹底執行巡查並清除海星，七美島全島海域還有9成以上不知何時能展開清除作業，同時指出澎湖的西吉、貓嶼、草嶼及花嶼也都可能出現棘冠海星泛濫，呼籲海保署緊急勘查，

海保署證實，除七美島海域外，澎湖山水、西吉等海域也有零星棘冠海星目擊回報。海保署指出，已擬妥監測移除計畫草案，將會同澎湖縣府、內政部國家公園署等相關單位共同研商，規畫中長期監測與清除對策。

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