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屏東海生館首度展出消勞越頭鯊卵鞘 見證鯊魚生命史
屏東海生館慶祝25周年，暑假推出「夏日海洋季－福爾摩『鯊』之旅」，以鯊魚生命歷程為核心，探索從卵鞘孵化到誕生的自然奇觀，為全台首次公開實體展出特別鯊魚物種「沙勞越頭鯊」及其透明卵鞘，帶領遊客見證鯊魚奇妙的生命史。
沙勞越頭鯊屬貓鯊科，是一種體型小巧的底棲性鯊魚，棲地在西太平洋海域馬來西亞婆羅洲等地。其繁殖方式十分特殊，採持續性單一卵生，每次在輸卵管中僅孕育一枚卵鞘，胚胎將在母體內發育至一定階段後才產卵。
其所產卵鞘為極為罕見的透明構造，可清晰觀察鯊魚寶寶在卵內的成長與變化，兼具科學研究與教育意義。海生館因此打造全新展示空間，讓民眾可近距離觀察其胚胎於卵鞘中逐漸發育的過程，完整呈現鯊魚生命史。
除靜態展示外，海生館也首次舉辦每日限定的鯊魚餵食解說活動，解說員與飼育人員將共同帶領觀眾觀察雙髻鯊、大尾虎鮫、汙翅白眼鮫等覓食行為，搭配冷知識問答，答對民眾能獲得限定鯊魚布偶，適合親子活動，兼具趣味與學習。
海生館全新海洋吉祥物角色「鯊寶 SharkBao」也將於暑假每周六現身世界水域館大廳，舉辦「鯊寶海洋派對」，並有合影、打卡換贈品等親子互動活動。另外還有「福爾摩鯊出任務，我們的海洋故事」、「海洋探險家，你是什麼鯊？」、「Instagram 輪到你了，創意限動分享」等活動，可上海生館網站查詢。
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