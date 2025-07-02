影／高雄演唱會訂房熱 這3家旅宿業者違規超收房費遭罰

韓國女團BLACKPINK、TWICE及美國搖滾樂團ONE REPUBLIC今年底接力到高雄開唱，帶動住宿訂房熱，觀光局聯合消保官啟動旅宿房價稽查專案，6月份稽查87家次，有3家旅宿業者未依規定保留旅客訂房或違規超收房費，依違規個案開罰並公告名單。

高市觀光飯店旅館10家、一般旅館約380家、民宿約153家，去年高雄一般旅館平均房價2123元，為六都最低。

每到夏季旅遊旺季、寒暑假或遇連假節慶、嘉年華大型活動，旅館房價因需求增加而價格上漲屬常見現象，不過近年高雄演唱會經濟夯，常造成市區旅館在演出日訂房一房難求，甚至有哄抬房價現象。

高市府觀光局長高閔琳指出，為遏止不肖業者惡意哄抬房價，除以公文函告旅宿業者及主要知名訂房平台重申相關法令與罰則、加強針對業者進行宣導，將持續聯合市府消保官、消防、工務、警察等隨機抽查，控管房費維持穩定，哄抬價格或任意取消訂房等不法行為絕不寬貸。

6月份稽查發現2家超收房價、1家取消訂房，「南喃至嶼」民宿雙人房備查房價為6800元，查10月18日訂單房價7138元，超出備查房價338元，超出備查房價未滿新台幣500元，處1萬元罰鍰。

「小驢舍」民宿雙人房備查房價1200元，查10月18日訂單房價4300元，超出備查房價1000元以上，處5萬元罰鍰；「麗隆商旅」旅館則因11月22日演唱會特殊假期提高房價，向旅客取消訂房，處2萬元罰鍰。

觀光局說明，依旅館業管理規則第21、22條及民宿管理辦法第25條規定，房價須備查，且不得超收；業者已收受訂金或已確認訂房者，應保留房間，違規將依發展觀光條例第55條開罰1萬至5萬元並公布名單。

旅宿業者亦不得訂立違反「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」不合理條款，如有限制解約條件、片面變更規則或無故任意取消訂房致消費者權益受損，均屬無效；違者如經主管機關限期改正，卻仍逾期未改者，將按消保法第56-1條處3萬至30萬元罰鍰。