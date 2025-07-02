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屏東出現2例日本腦炎 衛生局：落實防蚊、幼兒接種疫苗

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣出現兩例日本腦炎，衛生局在個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈。記者劉星君／翻攝
屏東縣出現兩例日本腦炎，衛生局在個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈。記者劉星君／翻攝

台灣每年5到10月是日本腦炎的流行季，其中6到7月是流行高峰。衛福部疾管署1日公布5例日本腦炎確定病例，其中兩例是屏東縣個案。屏縣衛生局表示，兩例分別為60多歲男性、50多歲女性，仍住院中。

屏東縣衛生局表示，屏東出現2例日本腦炎，請民眾落實防蚊，按時攜帶家中幼兒接種疫苗。這兩例個案，平時主要活動在崁頂、高樹及鹽埔鄉，皆經醫院通報及採檢確診。兩例個案，平日活動地點均以住家周圍為主，住家附近有豬舍及水田等高風險場所，皆查無日本腦炎疫苗接種紀錄。

微生局表示，已針對個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，加強對當地民眾衛教宣導及請醫療院所通報，請民眾落實防蚊按時攜帶家中幼兒接種疫苗。

台灣每年5至10月是日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，衛生局表示，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

衛生局表示，傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，常孳生在水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，民眾應避免在高風險環境附近活動；若無法避免，應穿淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

衛生局提醒，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，幼兒出生滿15個月應接種第1劑、間隔12個月接續接種第2劑，目前仍有少數將就讀小學幼兒未完成日本腦炎及其他常規疫苗接種。

衛生局呼籲，家長主動檢視幼童預防接種紀錄（兒童健康手冊），如有缺漏劑次，把握暑假帶家中寶貝至各地衛生所或合約院所將疫苗補齊，以避免因感染傳染病衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。

日本腦炎 疫苗 衛生局

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