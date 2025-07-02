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高雄特貿三南基地南 都更動土

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
安藤忠雄昨透過視訊分享，高雄亞灣港景讓他聯想起故鄉大阪神戶，是極少數能同時擁有自然、文化與城市潛能的地方。記者宋原彰／攝影
安藤忠雄昨透過視訊分享，高雄亞灣港景讓他聯想起故鄉大阪神戶，是極少數能同時擁有自然、文化與城市潛能的地方。記者宋原彰／攝影

高雄市政府昨與台電、智匯方舟公司共同舉辦「亞灣2.0特貿三南基地南」公辦都更案動土典禮，該基地將興建一棟45層住商大樓與一棟29層商辦大樓，市府和台電分別取回8千坪及1.1萬坪商辦空間，能吸引國際企業進駐，總投資金額達153億元，總開發樓地板面積近4.7萬坪，預計2030年陸續完工。

副市長林欽榮說，特貿三基地開發案持續推進，北基地4月底動工後，南基地南昨動土，南基地北預計年底啟動，3案總投資金額858億元。都發局長吳文彥說，特貿三南基地南案引入日本普立茲克建築獎大師安藤忠雄設計光影美術館與水景空間，打造全球唯一住宅、商辦與光影美術館三合一建築，基地臨復興三路側退縮建築，留設20米戶外廣場及人行道，創造人車友善空間。

安藤忠雄昨視訊分享，高雄亞灣的港景讓他聯想起故鄉大阪神戶，此次開發案他以「青蘋果精神」為創作發想。

高雄市 安藤忠雄 台電 公辦都更

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