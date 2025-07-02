高雄63幼兒園沒裝監視器 議員促市府全面安裝

高雄市幼兒園近年發生不少孩童遭不當對待，監視器畫面是釐清爭議的關鍵，但全市有63間幼兒園未在園內裝監視器，連公立幼兒園也有88間只在公共空間裝，教室內未裝，有家長質疑即便裝設，園方也能刪除、規避提交監視畫面，議員呼籲市府應帶頭在公立幼兒園全面普裝，建設雲端儲存。

據統計，高市672間幼兒園，63間未設監視器，228間僅在公共場域裝設，室內教室未設；鳳山區今年3月某所幼兒園家長指控，兒子疑遭班主任施暴身上多處瘀青，園方事後稱「監視器壞掉」，教育局緊急派員至該園檢視監視器畫面。

市議員李雅芬表示，幼兒園孩童若疑遭不當對待，監視器畫面是最直接證據，市府未強制安裝，甚至不時傳出園方惡意刪除，教育局應建立雲端儲存影像功能。

教育局表示，109學年度起持續補助幼兒園在教室內外裝監視器，鼓勵私立幼兒園申請年度補助時，優先規畫裝室內監視器，持續宣導鼓勵裝設，若發現有不當對待幼兒事後惡意刪除，視情節裁罰最高30萬元，並公布園所名稱與負責人姓名。