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瑞士籍Geza 明晨挑戰從馬祖風箏衝浪至台灣

中央社／ 連江縣1日電

瑞士籍風箏衝浪挑戰者Geza Scholtz籌備2年，明天凌晨將挑戰從馬祖南竿，以風箏衝浪航行至台灣本島。他說，近年全球戰爭不斷，盼透過此挑戰，讓外界思考交流的更多可能性。

Geza Scholtz今天接受中央社記者採訪表示，風箏衝浪為不使用動力，僅靠操作把手控制充氣風箏，搭配腳下踏板，在水面上長距離滑行的運動。他將於明天凌晨3時從南竿福澳港出發，以風箏衝浪橫越台灣海峽至台灣本島，航行距離約165公里，若天候良好，最快9小時可抵達。

Geza說，選擇馬祖出發出自偶然。1984年法國人Arnaud de Rosnay挑戰風浪板橫跨台灣海峽過程中不幸逝世之後，至今仍無人以風浪板或風箏衝浪橫渡成功，所以他想成為全世界首位成功航行此路線的挑戰者，並藉此推廣風箏衝浪運動。

Geza原想從中國出發，但繁雜的文件申請程序令他煩惱不已。有天打開地圖，發現馬祖的存在，且因屬台灣一部分，大幅降低申請難度。而為完成挑戰，Geza籌備2年，中間歷經尋找輔助船舶、克服馬祖夏季南風天等困難外，他與團隊還去了天后宮拜媽祖，祈求順利成功。

Geza說，風箏衝浪成功與否，受海浪、風向，甚至海水溫度等因素影響，他與團隊1週前抵達馬祖，除準備裝備、出海演練外，更多是等待適合的天氣。而大家沒想到的是，天公作美，今明2天竟開始颳起北風，讓他不用先搭船到靠近中國大陸的外海，在福澳港周邊即可出發。

Geza本業是瑞士牙醫，並曾到多個開發中國家義診。他說，過去2年來，全球多個地區面臨戰爭威脅，在籌備過程中，也了解到台灣與中國間的複雜關係。希望透過此次挑戰，讓大家更了解風箏衝浪這項運動外，更盼能讓外界思考地域交流的更多可能性。

馬祖 風箏 成功

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