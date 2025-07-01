澎湖七美棘冠海星密度逾警戒值 已移除上百隻

澎湖七美棘冠海星數量密度已逾警戒值，澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會最近1週日夜進行移除，截至今天第一階段就收購180隻，目前仍持續進行移除。

澎湖七美棘冠海星數量密度已逾警戒值，海洋保育署在6月18日起委由澎湖水域遊憩活動公會進行第一波專案「除棘行動」，未來將啟動監測與控制，並研議以獎勵方式由民間來執行，以維護海域珊瑚礁生態永續。

澎湖水域遊憩活動公會理事長陳中行表示，公會成員連日來，日夜潛水進行移除作業，短短1個星期，今天代為收購大小不一的棘冠海星180隻，由於棘冠海星具有毒性，所移除的棘冠海星採乾濕分離，將送中研院與水試所澎湖漁業生物研究中心作為大法螺的飼料。

陳中行表示，七美棘冠海星移除作業要儘快執行，海洋保育署委由澎湖水域遊憩活動公會進行第一波專案除棘行動，每隻收購新台幣300元，第2階段由民間的寶雅國際有限公司與水域遊憩活動公會合作執行，海保署未來將以即時監測與科學管理原則，建立監督海洋生態機制，發現海域異常，將採取獎金制度，目前正行研議中，以維護珊瑚礁生態系健康。

澎湖海洋保護志工隊在今年6月初，2次進行七美海域調查，在8條樣線的4000平方公尺內，共發現47隻棘冠海星，密度已達警戒值，緊急向海保署通報，公私部門以最快專案進行移除。