九天盃極限環台賽開跑 21人扛三太子神偶環台

「第13屆九天盃太子極限環台賽」今天起跑。今年有3支參賽隊伍，社會人與學生共21名選手，一同扛三太子神偶環台。分段賽也吸引逾100名選手挑戰，用雙腳感受台灣之美。

九天盃太子極限環台賽今天上午在台中市大雅區九天民俗技藝團所在位置鳴槍起跑。團長許振榮表示，九天盃環台賽的精神是鼓勵民眾用雙腳環台，寫下屬於自己的故事，也希望年輕人走出戶外，勇敢迎戰。

今年共有3支參賽隊伍，包含社會人士、學生共21名選手，將一同扛三太子神偶環繞寶島。許振榮強調，「只要有一個人願意挑戰，我們就會帶他完成。」

副團長李光正表示，今年的參賽者相當熱情，「雄中儀隊」再度出征，今年也延續「微笑南台灣 為公益而跑」的精神，在環島過程中為高雄在地社福機構推廣勸募，展現年輕的力量。

九天盃環台賽也聚集近300名重機騎士，認領各地路段擔任裁判，協助選手的交通安全與維持賽事順暢，守護這場信仰之路。