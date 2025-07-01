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高雄63間公私立幼兒園未裝監視器 議員批兒虐事件難佐證

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市幼兒園有63間未在園內裝設監視器，公立幼兒園有88間只在公共空間裝設，教室內未裝，市議員呼籲市府應帶頭在公立幼兒園全面普裝，並建設雲端儲存畫面。報系資料照
高雄市幼兒園有63間未在園內裝設監視器，公立幼兒園有88間只在公共空間裝設，教室內未裝，市議員呼籲市府應帶頭在公立幼兒園全面普裝，並建設雲端儲存畫面。報系資料照

高雄市幼兒園近年發生不少孩童遭不當對待，監視器畫面是釐清爭議的關鍵，但全市有63間幼兒園未在園內裝設監視器，連公立幼兒園也有88間只在公共空間裝設、教室內未裝，甚至有家長質疑即便裝設，園方也能惡意刪除、規避提交監視畫面，市議員呼籲市府應帶頭在公立幼兒園全面普裝，並建設雲端儲存畫面。

高市212間公立幼兒園雖均已裝監視器，但其中88間只在公共空間裝設，其餘124間在公共空間和室內教室皆裝；全市55間非營利幼兒園中有3間未裝監視器，226間準公共化幼兒園中28家未裝監視器，180間私立幼兒園中32間未裝設視器。總結而言，高市672間幼兒園，63間未設監視器，228間僅在公共場域裝設、室內教室未設。

高市鳳山區今年3月某所幼兒園家長指控，兒子疑遭班主任施暴導致身上多處瘀青，園方事後稱事發時「監視器壞掉」，教育局事後緊急派員至該園檢視監視器畫面。而仁武區一名5歲女童去年底被家長發現，疑遭幼兒園男同學戳傷下體，家屬指控教育局追查半年卻無法拿到幼兒園的監視器清晰畫面，今年6月向教育局提告瀆職。

家長質疑，幼兒園基於自身利益立場，不可能提供不利自身的監視畫面，教育局卻不強制要求，任由業者以各種理由不交出關鍵影像，方以此拖延進度、干擾調查。教育局回應，園方啟動校安通報後，已要求提供監視畫面，警方也會入園調閱，並由家長、園方與警方三方共同確認，目前尚未顯示有施暴或其他不當對待等性事。

市議員李雅芬表示，幼兒園孩童若疑似遭不當對待，監視器畫面是最直接證據，不只保護孩童，也能為園方佐證，但目前全市公立幼兒園在公共空間和教室裝設監視器的比率僅有58％，非營利、準公共化、私立幼兒園的比率也低於7成，市府未強制安裝，甚至不時傳出園方惡意刪除監視器畫面，教育局應建立雲端儲存影像功能。

市長陳其邁曾表示，幼兒園強制裝設監視器涉及中央母法法源，市府會全力配合，為公私立幼兒園提供部分補助或行政協助，使園所提升意願、加裝監視器，教育局也會加強徹查無故刪除監視器畫面，從重處罰並公開園所。

教育局表示，109學年度起持續補助幼兒園於教室內外裝設監視器，並鼓勵私立幼兒園申請年度「充實及改善教學環境補助」時，優先規畫裝設室內監視器，但監視影像涉及師生個人隱私，部分園所仍有疑慮，教育局將持續透過國小校長會議、幼兒園園長會議等加強宣導並鼓勵裝設，此外若發現園所於不當對待幼兒事後惡意刪除監視器畫面，將會視情節輕裁罰最高30萬元，並公布該園名稱及負責人姓名。

監視器 教育局 幼兒園

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