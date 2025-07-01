馬祖刺鳥咖啡今重新開幕 曹立人盼繼承父親曹以雄意志

被譽為「連江縣聚落保存之父」，連江縣政府文化局前局長曹以雄生前打造的「刺鳥咖啡獨立書店」，由兒子曹立人夫婦接手，並從今起重新開幕試營運。曹立人說，盼以此店繼承父親意志。

「刺鳥咖啡獨立書店」位在馬祖南竿鄉復興村12據點，2014年曹以雄卸任文化局長後，進駐12據點，並花費10年打造結合獨立書店與咖啡館形式的「刺鳥」，更是全台最北的獨立書店。曹以雄去年9月22日辭世，享壽68歲，並獲文化部頒贈旌揚狀予以表彰。

2023年因租約到期，「刺鳥咖啡獨立書店」暫停營業，連江縣政府文化處收回12據點整修後，2024年再度對外招標，仍由刺鳥團隊得標。再經1年多籌備後，於今天重新開幕試營運。

曹立人今天告訴中央社記者，去年中知道得標12據點經營權時，父親的身體狀況已走下坡，無法繼續操持「刺鳥」營運。他坦言，自己沒有餐飲業經驗，更沒遺傳到父親的藝術氣質「不是這塊料」，曾想過放棄，但又想到是爸爸生前的心願，在家人與父親友人幫助下，硬著頭皮扛下。

因整修期間物品須全數撤出，曹立人接手後，為了還原父親當時的「刺鳥咖啡獨立書店」風貌，與家人翻遍網路上的影片、照片，總算拼湊出接近整修前的店內風景。曹立人說，畢竟父親花了10年時間，才逐步打造出「刺鳥」，所以想盡量朝著父親以前的風格，繼承他的意志。

曹立人表示，重新開幕後，店內營運交由太太全權負責，並增加午餐供應。但因座位有限加上人手不足，故採預約制，顧客可透過「刺鳥咖啡獨立書店」的粉絲專頁預約。