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高市六龜頂荖濃公告特定水土保持區 啟動坡地治理

中央社／ 高雄1日電

高市六龜區荖濃里頂荖濃地區劃定為「特定水土保持區」，高市府今天表示，農業部近日核定通過市府提報的長期水土保持計畫，未來待治理完成且穩定後，將評估部分區位廢止，恢復合理利用。

為提升山區災害防治效能與保障下游居民生命財產安全，農業部4月1日公告將高雄市六龜區荖濃里頂荖濃地區劃定為「特定水土保持區」。近日並核定通過由市府水利局提報的長期水土保持計畫。

水利局今天新聞稿表示，此次劃設不僅有助於加強山坡地管理與土砂災害防治，更將有效提升地區整體的防災韌性，為高雄山區永續發展奠定穩固基礎。

水利局表示，自莫拉克颱風以來，荖濃地區屢受強降雨引發土石流影響，造成潛勢溪流沿線沖刷、頂濃橋阻塞與村落淹水，嚴重威脅居民安全。市府召開公聽會獲居民支持後提報農業部審議，正式通過將該區劃為特定水土保持區。

水利局指出，劃定範圍涵蓋潛勢溪流上下游，市府並完成水文水理分析，規劃頂濃橋改建、防砂壩、固床工等治理工程，預算約新台幣6200萬元滾動式調整，由中央專款投入，以整體治理降低災害風險。

高雄市政府表示，劃定特定水土保持區後，將禁止區域內開發行為以防地質惡化，但不影響農地耕作與原合法使用，未來待治理完成且穩定後，將評估部分區位廢止，恢復合理利用。

高雄市 農業部 水利局

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