減少長輩租屋困難 高雄鳳山銀髮家園8戶招租

高雄市政府運用國宅及社會住宅規劃銀髮家園，委託社福團體管理，減少長輩租屋困難，其中第3處銀髮家園位於鳳山區建國新城共和宅，將有8戶辦理出租，7日起開放申請預約看屋。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，鳳山銀髮家園每戶均為3房2廳2衛，配備鞋櫃、衣櫃、廚櫃等家具，並有冷氣、熱水器、瓦斯爐、排油煙機等家電設備，大門出入口採通用設計，未設有門檻，讓長輩出入更方便。

社會局表示，鳳山銀髮家園鄰近建國市場、工協市場、文山特區，步行至鳳山火車站僅需9分鐘，另鄰近多間賣場、郵局、銀行、國稅局，生活機能佳。

社會局指出，申請者須設籍高雄市、實際居住高雄市並年滿65歲可生活自理者，其現住房屋為租賃或借用，或其現住房屋雖為自有但居住環境不理想者（如無電梯）。每戶至少需有2名長輩入住，最高可入住4人。以經濟弱勢戶優先入住，每月租金新台幣8600元（含管理、維護及公共費用），水電及瓦斯費自付。

社會局表示，鳳山銀髮家園委託高雄市銀髮福祉照顧協會管理，即日起至9日公告租屋資訊，7日至11日開放申請預約看屋，14日至18日受理申請，符合資格長輩可電洽協會（電話：07－9751028，沈小姐）申請預約看屋，並了解租賃契約內容及相關規定。

社會局指出，有意願租屋者，再將申請表等相關文件郵寄給協會（地址：高雄市新興區民生一路56號22樓－5），後續由協會評估入住資格，至於申請資格及應備文件相關訊息，可至社會局網站查詢。