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屏東長照住宿式機構使用者補助今起申請 最高補助12萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
住宿式機構提供全日型照顧服務讓長輩獲得妥善照護。圖／屏東縣府長照處提供
住宿式機構提供全日型照顧服務讓長輩獲得妥善照護。圖／屏東縣府長照處提供

身處三明治世代陳先生，上有年邁父母、下有正在求學的孩子，父親因中風合併失智需長期照護，母親也漸老邁，他和太太在家庭與工作疲於奔命，為讓父親獲得妥善照顧，他選擇住家附近長照機構，申請住宿式機構使用者補助，減緩經濟壓力，該補助在2023年起從6萬調高到12萬元，取消排富條款。

屏東縣府長照處表示，今年度的「住宿式機構使用者補助」7月1日起開放受理申請，呼籲機構住民或家屬，凡經評估符合長照需要等級4級以上或領有身心障礙證明中度以上，114年度入住機構天數滿180天以上，可由使用機構者本人或機構簽約人提出申請，備齊申請人身分證、入住機構契約書、繳費收據等資料申請辦理，收件日期從114年7月1日起至115年3月1日截止，審核通過後撥款。

長照處長陳桂敏說，屏東縣113年住宿式服務機構使用者補助方案核撥金額共4億2143萬元，共有4295個家庭受益，114年住宿式補助方案開放申請，請符合資格民眾在受理期間備齊資料，透過臨櫃、郵寄或機構代收代送等多元管道送件辦理。

長照處表示，衛福部從112年度起調高住宿式機構使用者補助金額，由原本補助6萬元提高至12萬元，同時取消排富條款，符合資格民眾皆能申請，減輕家庭照顧壓力與經濟負擔。

長輩入住住宿式照顧機構，最高補助12萬元，幫助家庭減輕經濟壓力。圖／屏東縣府長照處提供
長輩入住住宿式照顧機構，最高補助12萬元，幫助家庭減輕經濟壓力。圖／屏東縣府長照處提供

長照 使用者 住宿

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