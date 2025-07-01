屏東長照住宿式機構使用者補助今起申請 最高補助12萬元

身處三明治世代陳先生，上有年邁父母、下有正在求學的孩子，父親因中風合併失智需長期照護，母親也漸老邁，他和太太在家庭與工作疲於奔命，為讓父親獲得妥善照顧，他選擇住家附近長照機構，申請住宿式機構使用者補助，減緩經濟壓力，該補助在2023年起從6萬調高到12萬元，取消排富條款。

屏東縣府長照處表示，今年度的「住宿式機構使用者補助」7月1日起開放受理申請，呼籲機構住民或家屬，凡經評估符合長照需要等級4級以上或領有身心障礙證明中度以上，114年度入住機構天數滿180天以上，可由使用機構者本人或機構簽約人提出申請，備齊申請人身分證、入住機構契約書、繳費收據等資料申請辦理，收件日期從114年7月1日起至115年3月1日截止，審核通過後撥款。

長照處長陳桂敏說，屏東縣113年住宿式服務機構使用者補助方案核撥金額共4億2143萬元，共有4295個家庭受益，114年住宿式補助方案開放申請，請符合資格民眾在受理期間備齊資料，透過臨櫃、郵寄或機構代收代送等多元管道送件辦理。