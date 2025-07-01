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高雄獨老人入住社宅「銀髮家園」 鳳山8戶招租中
受少子化及家庭結構改變，全台獨老與雙老家庭逐年增加，高雄市社會局為減少長輩租屋困難，運用國宅及社會住宅規劃全台首創的「銀髮家園」，委託社福團體管理，其中位在鳳山區建國新城共和宅將有8戶辦理出租，每戶均為3房2廳2衛，租金為8600元，申請者須設籍高雄且實際居住，年滿65歲可生活自理者。
鳳山銀髮家園每戶均為3房2廳2衛，配備鞋櫃、衣櫃、廚櫃等家具，並有冷氣、熱水器、瓦斯爐、排油煙機等家電設備，大門出入口採通用設計未設有門檻，讓長輩出入更方便。該家園鄰近建國市場、工協市場、文山特區，步行至鳳山火車站僅需9分鐘，另鄰近燦坤、全聯、大潤發賣場、郵局、合庫銀行、國稅局，生活機能佳。
社會局說明，申請者須設籍本市且實際居住本市年滿65歲可生活自理者，其現住房屋為租賃或借用，或其現住房屋雖為自有但居住環境不理想者（如無電梯）。每戶至少需有2位長輩入住，最高可入住4人。並以經濟弱勢戶優先入住，每月租金8600元（含管理、維護及公共費用），水電瓦斯費則自付。
社會局表示，鳳山銀髮家園委託社團法人高雄市銀髮福祉照顧協會管理，7月1日至9日公告租屋資訊，7月7日至11日開放申請預約看屋，7月14日至18日受理申請，符合資格之長輩可先電洽該協會申請預約看屋，並了解租賃契約內容及相關規定，有意願租屋者，再將申請表等相關文件郵寄該協會（高雄市新興區民生一路56號22樓-5）。後續由該協會評估入住資格，申請資格及應備文件相關訊息可至社會局網站查詢。
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