馬公港迎領航星號 近1800名旅客遊澎湖

麗星郵輪領航星號今天清晨彎靠澎湖馬公港，載來近1800名港澳遊客，展開為期半天的遊程，是今年泊靠最大的一艘，至10月份共有7個航次。

澎湖縣政府旅遊處表示，重達7萬7740噸的領航星號，專營新加坡等東南亞等地航線，此次是由香港至高雄後，再彎靠馬公，今天清晨駛抵馬公港，並出動港口拖船進行噴水迎接進港，菊之音樂團也到場演奏，歡迎來自港澳地區的1778名遊客。

澎湖縣副縣長林皆興、港務公司馬公辦事處長康家齊、交通部觀光署澎湖國家風景區管理處長郭振陵與縣府旅遊處長陳美齡等人，登船致贈首航紀念牌與紀念品等，對領航星號彎靠馬公港表達歡迎。

旅遊處表示，澎湖今年先後有璽寶探險號與領航星號彎靠馬公港，其中領航星號郵輪至10月份共有7個航次。