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7月新制上路 高市福利一次看

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄市生育津貼現行申請資格須設籍高雄滿1年，但考量婦女懷孕周期，社會局修改條件，縮短設籍時間改為10個月，讓早產兒家庭也可以請領。圖／讀者提供
高雄市生育津貼現行申請資格須設籍高雄滿1年，但考量婦女懷孕周期，社會局修改條件，縮短設籍時間改為10個月，讓早產兒家庭也可以請領。圖／讀者提供

新制上路，高市7月起生育津貼設籍條件由1年縮至10個月，新生兒家庭亦可依胎次選擇3至6萬元等值的坐月子到宅服務。另澄清湖全民免費入園、敬老卡1200點社福點數，可用於市立運動服務中心、藝文等場館。

高市府今起多項新措施上路，生育津貼考量婦女早產狀況，設籍門檻縮短為10個月，早產兒家庭能依預產期計算設籍時間，避免錯失補助機會。新生兒家庭則，可選擇領生育津貼，或依胎次選擇3萬元至6萬元的等值坐月子到宅服務。

經濟弱勢產婦則能同時領取津貼與服務補助；育兒家庭若自行照顧未滿2歲兒童，每月可申領5000元育兒津貼，送托嬰中心、保母最高補助1萬3000元。

另今年7月起，高市府全面代管澄清湖風景區，開放全國民眾免費入園。市府表示，開放時間為夏季清晨6時至傍晚6時，冬季至下午5時30分，停車費維持原價。園區增設4處停車場、優化道路、人行動線與景觀，年底前將完成環湖步道改善，打造為中高雄最大的水綠休憩公園。

壽山動物園亦推小確幸，12歲以下兒童暑假可免費入園，假日延長開放至下午6時30分，今年將有美洲野牛、孟加拉虎、非洲獅等動物明星登場，另有狐獴充氣裝置藝術，「蟲林探險」特展與親子活動，讓大小朋友輕鬆與自然生態互動。

高市敬老卡與博愛卡福利亦同步擴大，原有的1200點社福點數除可搭乘大眾運輸、台鐵高雄段，7月起也能用於市立運動中心、藝文場館及特約銀髮健身俱樂部，每次最高折抵50點。運動中心原公益時段將彈性調整，讓長輩更方便運動。

運動 生育 壽山動物園

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