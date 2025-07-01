高雄巴楠花原民實中 高中部明年招生

全國目前44座原住民實驗學校，高雄市立巴楠花實驗高中是第1座涵蓋幼稚園到高中的原民實驗學校，「MIN BUNUN」新校舍昨天落成，外觀融入布農族遷移路徑行經的八通關、關山越嶺及內本鹿內3大古道意象，預計明年9月正式招生。

行政院原住民委員會及教育部2016年攜手推動原住民族實驗教育，2019年巴楠花國小延伸至國中階段，明年起延伸至高中。命名為MIN BUNUN的新校舍昨啟用，布農族語意謂「成為人」，在地耆老完成送木柴、點火祈福及立石灶等文化儀式，由教育部主秘林柏樵、高市副市長李懷仁及立委邱伍麗華、邱議瑩等人一起揭牌。

原民會教育文化處長陳坤昇說，原住民實驗教育屆滿10年，全台共44所實驗學校，原民會、國教院、教育部與高市教育局簽定備忘錄，預計投入2千多萬元推動高中本位教材。

巴楠花原住民實驗學校從幼兒園至國中部共143名學生。林柏樵表示，高中部籌備處成立後，預計115學年度開始招生，將原民文化融入數學、歷史等課程，非原民身分學生也能入學。立委伍麗華特別恭喜高雄有了全國第一所從幼兒園到高中的完全實驗中學，給世界看見不一樣的學校。