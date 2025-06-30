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台灣虎航高雄飛濟州今首航每周4班 下月將開航這城市
台灣虎航高雄飛濟州航線今舉行首航典禮，初期每周飛4航班，這是繼高雄飛金浦航線第2條從高雄直飛韓國航班，下月另外有高雄飛仙台首航；交通部長陳世凱主持首航儀式指出，高雄鄉親不用再從桃園飛濟州，盼虎航也能將國外旅客帶到高雄，發揮點對點航班功能。
台灣虎航從高雄國際機場起飛航線包括日本成田、大阪、札幌、沖繩、岡山、福岡、名古屋，以及澳門、越南峴港、韓國金浦等10條航線，今天新增高雄飛濟州航線，成為虎航從高雄出發的第11條航線。
虎航高雄直飛濟州島是繼高雄飛金浦後，第2條自高雄出發直飛韓國的航線，同時也是全台唯一提供桃園、台中、高雄直飛濟州航班的國籍航空，每周台灣往返濟州島有13個航班。
台灣虎航董事長黃世惠在首航典禮致詞時表示，濟州島是韓國最具代表性的度假島嶼，以其獨特的自然風光和豐富的文化魅力聞名。期待這條航線能為南部鄉親帶來更便捷、深入探索異國風情的機會，同時也吸引更多韓國旅客造訪熱情美好的高雄。
為了慶祝虎航高雄飛濟州航線首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福；而今日虎航首航航班滿座180人，約搭載9成旅客。
其中高雄市議員張博洋因女友2周前幸運抽中2人同行機票大獎，成了首航旅客，張博洋開心指出，終於不用再從桃園搭機出國，希望高雄能開闢更多航線，造福南部旅客。
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