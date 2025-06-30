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台灣虎航高雄飛濟州今首航每周4班 下月將開航這城市

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影

台灣虎航高雄飛濟州航線今舉行首航典禮，初期每周飛4航班，這是繼高雄飛金浦航線第2條從高雄直飛韓國航班，下月另外有高雄飛仙台首航；交通部長陳世凱主持首航儀式指出，高雄鄉親不用再從桃園飛濟州，盼虎航也能將國外旅客帶到高雄，發揮點對點航班功能。

台灣虎航從高雄國際機場起飛航線包括日本成田、大阪、札幌、沖繩、岡山、福岡、名古屋，以及澳門、越南峴港、韓國金浦等10條航線，今天新增高雄飛濟州航線，成為虎航從高雄出發的第11條航線。

虎航高雄直飛濟州島是繼高雄飛金浦後，第2條自高雄出發直飛韓國的航線，同時也是全台唯一提供桃園、台中、高雄直飛濟州航班的國籍航空，每周台灣往返濟州島有13個航班。

台灣虎航董事長黃世惠在首航典禮致詞時表示，濟州島是韓國最具代表性的度假島嶼，以其獨特的自然風光和豐富的文化魅力聞名。期待這條航線能為南部鄉親帶來更便捷、深入探索異國風情的機會，同時也吸引更多韓國旅客造訪熱情美好的高雄。

為了慶祝虎航高雄飛濟州航線首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福；而今日虎航首航航班滿座180人，約搭載9成旅客。

其中高雄市議員張博洋因女友2周前幸運抽中2人同行機票大獎，成了首航旅客，張博洋開心指出，終於不用再從桃園搭機出國，希望高雄能開闢更多航線，造福南部旅客。

台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影
慶祝虎航高雄飛濟州航線今天下午首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福。記者石秀華／翻攝
慶祝虎航高雄飛濟州航線今天下午首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福。記者石秀華／翻攝
慶祝虎航高雄飛濟州航線今天下午首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福。記者石秀華／翻攝
慶祝虎航高雄飛濟州航線今天下午首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福。記者石秀華／翻攝
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影
慶祝虎航高雄飛濟州航線今天下午首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福。記者石秀華／翻攝
慶祝虎航高雄飛濟州航線今天下午首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福。記者石秀華／翻攝
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午在高雄國際機場舉行首航慶祝儀式。記者石秀華／攝影
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午首航；市議員張博洋因女友抽到兩人同行機票大獎，開心出國。記者石秀華／攝影
台灣虎航高雄飛濟州航線今天下午首航；市議員張博洋因女友抽到兩人同行機票大獎，開心出國。記者石秀華／攝影
慶祝虎航高雄飛濟州航線今天下午首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福。記者石秀華／翻攝
慶祝虎航高雄飛濟州航線今天下午首航，高雄國際機場安排了灑水儀式，為新航線祈福。記者石秀華／翻攝

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