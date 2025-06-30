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金沙添醫療量能 金東門診中心揭牌啟用

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
因應金沙地區高齡化與醫療資源分布不均問題，今上午於金沙鎮衛生所舉行「金東醫療門診中心」揭牌典禮。圖／金門縣衛生局提供
因應金沙地區高齡化與醫療資源分布不均問題，今上午於金沙鎮衛生所舉行「金東醫療門診中心」揭牌典禮。圖／金門縣衛生局提供

金門縣政府持續強化基層醫療服務，因應金沙地區高齡化與醫療資源分布不均問題，今上午於金沙鎮衛生所舉行「金東醫療門診中心」揭牌典禮，由金門縣長陳福海主持，邀集地方各界共同見證金沙醫療服務邁入新里程的重要時刻。

金門縣衛生局表示，新中心將於7月1日起正式啟用，提供皮膚、復健、婦科等專科定期門診，推動「在地就醫、就近照護」的政策實踐。

衛生局指出，金東醫療門診中心設置於金沙鎮衛生所內，未來由衛福部金門醫院支援醫師定期駐診。初期門診安排為隔週一下午皮膚科、隔週四下午復健科、隔週五下午婦科，其餘時段則由主任楊大威負責診療，盼提升民眾就醫便利性並減輕往返醫療院所的不便。

「過去看專科要進城，如今走路就到門診，真的是大好事。」現場多位長者表達期待。縣府表示，金東門診中心以高齡友善為出發點，未來也將結合在宅醫療與慢性病照護服務，建構持續性、社區化的健康支持網絡，協助長者與慢病患者獲得穩定醫療資源。

陳福海指出，金沙鄉親長期反映看病不便，縣府為此積極整合中央與地方資源推動設置。此次中心啟用，不僅代表縣府醫療政策落地，也期許成為金沙居民的健康後盾。他強調，將持續盤點民眾需求，靈活調整門診科別與診次配置，提升服務量能。

衛生局表示，金門醫療資源集中於金城與金湖，邊陲地區如金沙的醫療量能長期不足。金東醫療門診中心啟用後，將成為地區基層醫療的重要據點，未來將視需求評估增設其他科別，同時深化與金門醫院、在地診所的橫向合作，讓健康照護走進社區、深入家庭。

金東門診中心的啟用，為金沙地區醫療發展注入新動能。縣府盼透過穩定專科支援與在地人力配置，打造更完善的健康守護網，讓偏鄉醫療不再是難題。

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