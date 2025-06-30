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台鐵鳳山車站「空中鳳城」三度流標 藍營議員喊不意外

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台鐵鳳山車站「空中鳳城」斥資近25億元，去年7月完工，三度招標都流標。記者徐白櫻／攝影
台鐵鳳山車站「空中鳳城」斥資近25億元，去年7月完工，三度招標都流標。記者徐白櫻／攝影

台鐵鳳山車站「空中鳳城」三度流標，國民黨議員鍾易仲指出，這個結果讓人失望卻不意外，捷運青線或高鐵進來，才是鳳山站成功關鍵，捷運青線面臨工程難度高問題，若有中央經費應該可以克服；最大政績快要流產了，立委許智傑不是應該趕快想想辦法？

台鐵鳳山車站「空中鳳城」斥資近25億元，去年7月完工後兩度招標都流標，台鐵提出調降權利金、減少房屋稅及延長契約年限等讓利政策，6月26日第三度招標又宣告流標，沒有廠商投標。

「這個結果讓人失望，卻不意外。」議員鍾易仲說，他很早就指出，空中鳳城外觀漂亮，但只有台鐵設站，進出人流有限。依據2024年台灣鐵路車站旅客人次排名，第1名台北站平均每日進出人次8萬5930人，全國第10名的高雄站約2萬人次，新左營站1萬7188人次，鳳山站7772人次，「別說不如中北部的一、二等站，連屏東站1萬5543人次，都是鳳山站的2倍」。

鍾易仲表示，鳳山站每日不到8千人次，再加上幾公里外就有三井LaLaport，有捷運黃線、橘線帶來人流，廠商當然會怕投資落空，所以鐵路局給再多優惠，還是不會來鳳山站。

鍾易仲說，他一直認為空中鳳城的成功關鍵在於捷運青線或高鐵進來，捷運青線若從183市道轉彎進來的工程難度比較大，但如果有中央的經費支持，應該還是可以克服。

此外，鍾易仲也將砲口朝向民進黨立委許智傑。鍾說，許智傑宣稱空中鳳城是他向中央爭取來的，雖然跟生孩子一樣辛苦，但還是生出來了，如今空中鳳城三度流標，最大政績快要流產了，不是應該趕快想想辦法，如果好不容易生出來卻棄養、不管不顧，是不是太不負責任呢？

國民黨議員鍾易仲向立委許智傑喊話，希望他別只顧著選高雄市長，也應該多關心空中鳳城的招商問題。圖／取自鍾易仲臉書
國民黨議員鍾易仲向立委許智傑喊話，希望他別只顧著選高雄市長，也應該多關心空中鳳城的招商問題。圖／取自鍾易仲臉書

高雄市 鍾易仲 許智傑 民進黨 捷運 屏東 國民黨 台鐵

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