大鵬灣不插電「雲光島」 獲倫敦設計獎最高榮譽白金獎

大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，以兼具永續環境、藝術、文化為目標，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲得2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。

雲光島由藝術家陳昱良設計創作，發想來自東港迎王平安祭典，以人們「為故鄉祈福的文化」作為起頭，帶入地方特色和永續意向，延伸為虛擬童趣故事和角色，以公共藝術呈現故事，傳達對人類與環境未來共好的期許和祝福。

雲光島設置於大鵬灣青洲灣沙灘旁的草地上，以四座類似「雲島」的載體，有著各自的主題與島主，應用故事來帶領大家認識東港、走訪遊玩，同時也隱喻東港民間對深度旅遊、海洋守護、永續漁業、友善農業的深耕。

鵬管處處長王玟傑表示，為傳達大鵬灣對永續環境議題重視，設計過程與藝術家多次討論、試驗，將雲光島的創作融入特殊材料，白天能吸收太陽光，晚上能自發光，達到永續環境目標。

鵬管處指出，「雲光島」是台灣首創大型夜光雕塑藝術品，獲得倫敦設計最高榮譽白金獎，對大鵬灣帶來肯定，也讓東港民間多年深耕的永續環境行動，躍上國際讓世界看到。