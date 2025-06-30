快訊

涉洩密給靈骨塔詐團 網紅女律師等3人遭搜索約談

中職／最神秘大聯盟級台將黃暐傑 味全龍探花籤就帶走

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

大鵬灣不插電「雲光島」 獲倫敦設計獎最高榮譽白金獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供

大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，以兼具永續環境、藝術、文化為目標，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲得2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。

雲光島由藝術家陳昱良設計創作，發想來自東港迎王平安祭典，以人們「為故鄉祈福的文化」作為起頭，帶入地方特色和永續意向，延伸為虛擬童趣故事和角色，以公共藝術呈現故事，傳達對人類與環境未來共好的期許和祝福。

雲光島設置於大鵬灣青洲灣沙灘旁的草地上，以四座類似「雲島」的載體，有著各自的主題與島主，應用故事來帶領大家認識東港、走訪遊玩，同時也隱喻東港民間對深度旅遊、海洋守護、永續漁業、友善農業的深耕。

鵬管處處長王玟傑表示，為傳達大鵬灣對永續環境議題重視，設計過程與藝術家多次討論、試驗，將雲光島的創作融入特殊材料，白天能吸收太陽光，晚上能自發光，達到永續環境目標。

鵬管處指出，「雲光島」是台灣首創大型夜光雕塑藝術品，獲得倫敦設計最高榮譽白金獎，對大鵬灣帶來肯定，也讓東港民間多年深耕的永續環境行動，躍上國際讓世界看到。

青洲灣是親子遊玩的熱門景點，民眾到白天到「雲光島」可拍照遊玩，打卡童趣「雲光島」地標，再到鄰近大鵬灣景點、東港、林邊體驗廟宇、產業與美食，夜晚別忘了再回到「雲光島」，帶著手機來體驗「用光來塗鴉」，光照就能畫出趣味圖畫，絕對可讓你留下難忘旅遊體驗！

大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲2025英國IAA倫敦設計大獎（London Design Awards）景觀設計-雕塑設計類別，最高榮譽白金獎肯定。圖／鵬管處提供

藝術家 藝術品 英國 沙灘 永續 東港 景點 大鵬灣 公共藝術 倫敦

延伸閱讀

大鵬灣帆船賽首次計算碳足跡 定下基準逐年減量

東港東津里大潮又淹水 里長盼爭取道路加高

許家印前妻丁玉梅 被曝斥資4.8億人幣倫敦買33間房

Miu Miu倫敦旗艦店重新開幕 200坪大店獻青春幻夢

相關新聞

台灣虎航高雄飛濟州今首航每周4班 下月將開航這城市

台灣虎航高雄飛濟州航線今舉行首航典禮，初期每周飛4航班，這是繼高雄飛金浦航線第2條從高雄直飛韓國航班，下月另外有高雄飛仙...

金沙添醫療量能 金東門診中心揭牌啟用

金門縣政府持續強化基層醫療服務，因應金沙地區高齡化與醫療資源分布不均問題，今上午於金沙鎮衛生所舉行「金東醫療門診中心」揭...

台鐵鳳山車站「空中鳳城」三度流標 藍營議員喊不意外

台鐵鳳山車站「空中鳳城」三度流標，國民黨議員鍾易仲指出，這個結果讓人失望卻不意外，捷運青線或高鐵進來，才是鳳山站成功關鍵...

大鵬灣不插電「雲光島」 獲倫敦設計獎最高榮譽白金獎

大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，以兼具永續環境、藝術、文化為目標，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲...

減輕長照負擔！高市推住宿式機構補助 7月1日上路

為減輕家庭照顧壓力，協助中重度失能者負擔長照機構的住宿費用，高市衛生局7月1日起將推出新的補助方案，經評估為長照等級四級...

許智傑力推高雄藝文雙引擎經濟 避談初選民調

立委許智傑今天考察衛武營國家藝術文化中心，強調結合高雄演唱會經濟，發揮「藝文雙引擎經濟」效益，配合捷運黃線，他將爭取興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。