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減輕長照負擔！高市推住宿式機構補助 7月1日上路

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
減輕長照負擔，高雄市推住宿式機構補助7月1日上路。記者郭韋綺／翻攝
減輕長照負擔，高雄市推住宿式機構補助7月1日上路。記者郭韋綺／翻攝

為減輕家庭照顧壓力，協助中重度失能者負擔長照機構的住宿費用，高市衛生局7月1日起將推出新的補助方案，經評估為長照等級四級以上，或持有中度以上身心障礙證明，今年實際入住機構達180天者，可申請補助12萬元。

衛生局指出，這項補助對象為實際入住依法設立住宿式服務機構的中重度失能市民，包括護理之家、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神護理之家、長照住宿機構、兒少安置機構以及榮民之家。

除了今年住滿180天可申請12萬補助，入住天數尚未達180天，補助會採按月核發方式計算，每月只要連續住滿該月一半以上的日曆天數，即可按比例申領相對應金額。符合第一類資格者每月最多可補助1萬元，第二類則為5000元。此外，2022年12月31日前就已入住機構，且2025年繼續住滿180天，不論是否經評估仍可申請6萬元補助。

衛生局表示，申請期限分為兩階段，第一階段自2025年7月1日至12月31日，第二階段則是2026年1月1日至3月1日，目前尚未進行長照需要等級評估的市民，可撥打1966長照服務專線，或請所入住的照顧機構協助向高雄市長期照顧管理中心提出申請。

只要通過評估、拿到等級認定，並備齊契約書、收據等必要文件，就可提出申請。申辦方式彈性，除了臨櫃與郵寄，也可由機構代收代送，以方便家屬與照顧者操作。

衛生局呼籲，凡於今年年度有實際入住機構照護需求的民眾本人優先或機構簽約人可提出申請，希望藉此協助更多需要長期照顧的家庭減輕經濟負擔，逾期將不予受理。

減輕長照負擔，高雄市推住宿式機構補助7月1日上路。記者郭韋綺／翻攝
減輕長照負擔，高雄市推住宿式機構補助7月1日上路。記者郭韋綺／翻攝
減輕長照負擔，高雄市推住宿式機構補助7月1日上路。記者郭韋綺／翻攝
減輕長照負擔，高雄市推住宿式機構補助7月1日上路。記者郭韋綺／翻攝

高雄市 長照 衛生局 住宿

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