快訊

涉洩密給靈骨塔詐團 網紅女律師等3人遭搜索約談

中職／最神秘大聯盟級台將黃暐傑 味全龍探花籤就帶走

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

高雄農田水利創新中心動土 盼強化人才培訓永續研發

中央社／ 高雄30日電

農水署高雄管理處新建「高雄農田水利創新中心」，今天舉行動土典禮；農水署高雄管理處長呂文豪表示，新中心旨在強化農田水利人才培訓及技術研發等工作，盼促進農業灌溉永續發展。

農水署高雄管理處於民國112年起規畫設置「高雄農田水利創新中心」，創新中心為單層木構造建築，總樓板面積450.97平方公尺，經費來源為高雄管理處作業基金，去年6月底發包完成，今天舉行新建工程動土典禮。

呂文豪致詞表示，高雄管理處所轄是屬於河川型灌溉區域，因應氣候變遷，體認到研究開發智慧灌溉系統的重要性，且結合空拍機與地理資訊系統，及時回傳災情或處理灌溉水調配問題，更能達到節省人力成本並提升調查及災害防治效率。

呂文豪說，創新中心設計規劃包含研究室、會議室與多功能展示區等相互配合，旨在強化農田水利人才培訓及技術研發等工作，盼藉創新中心的設計與功能，促進農業灌溉永續發展。

新建工程營造廠商於工程簡報指出，創新中心建築物由「木構造加金屬屋頂組成的挑高空間」、「RC構成的長型辦公區」2部分組成，屋頂設置太陽能板發電自用。

另外，創新中心部分牆面選用在地窯燒的紅磚，牆體使用傳統木模板搭配清水模，降低粉刷層使用，以及頂梁使用新式木構造，均可減少施工碳排，天然材料特性也符合永續環境概念。

高雄市 空拍機 碳排 永續 氣候變遷 建築 人力

延伸閱讀

台灣虎航高雄-濟州首航 唯一北中南直飛濟州的國籍航空

台灣第八家「LOPIA」來了！開幕日、限定優惠一次看 這6天「兩大熱門美食」下殺必吃

許智傑力推高雄藝文雙引擎經濟 避談初選民調

從密室解謎到創業扎根 夢罟工作室打造高雄創意品牌

相關新聞

台灣虎航高雄飛濟州今首航每周4班 下月將開航這城市

台灣虎航高雄飛濟州航線今舉行首航典禮，初期每周飛4航班，這是繼高雄飛金浦航線第2條從高雄直飛韓國航班，下月另外有高雄飛仙...

金沙添醫療量能 金東門診中心揭牌啟用

金門縣政府持續強化基層醫療服務，因應金沙地區高齡化與醫療資源分布不均問題，今上午於金沙鎮衛生所舉行「金東醫療門診中心」揭...

台鐵鳳山車站「空中鳳城」三度流標 藍營議員喊不意外

台鐵鳳山車站「空中鳳城」三度流標，國民黨議員鍾易仲指出，這個結果讓人失望卻不意外，捷運青線或高鐵進來，才是鳳山站成功關鍵...

大鵬灣不插電「雲光島」 獲倫敦設計獎最高榮譽白金獎

大鵬灣國家風景區管理處在青洲灣，以兼具永續環境、藝術、文化為目標，打造台灣首創不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，獲...

減輕長照負擔！高市推住宿式機構補助 7月1日上路

為減輕家庭照顧壓力，協助中重度失能者負擔長照機構的住宿費用，高市衛生局7月1日起將推出新的補助方案，經評估為長照等級四級...

許智傑力推高雄藝文雙引擎經濟 避談初選民調

立委許智傑今天考察衛武營國家藝術文化中心，強調結合高雄演唱會經濟，發揮「藝文雙引擎經濟」效益，配合捷運黃線，他將爭取興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。