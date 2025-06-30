高雄農田水利創新中心動土 盼強化人才培訓永續研發

農水署高雄管理處新建「高雄農田水利創新中心」，今天舉行動土典禮；農水署高雄管理處長呂文豪表示，新中心旨在強化農田水利人才培訓及技術研發等工作，盼促進農業灌溉永續發展。

農水署高雄管理處於民國112年起規畫設置「高雄農田水利創新中心」，創新中心為單層木構造建築，總樓板面積450.97平方公尺，經費來源為高雄管理處作業基金，去年6月底發包完成，今天舉行新建工程動土典禮。

呂文豪致詞表示，高雄管理處所轄是屬於河川型灌溉區域，因應氣候變遷，體認到研究開發智慧灌溉系統的重要性，且結合空拍機與地理資訊系統，及時回傳災情或處理灌溉水調配問題，更能達到節省人力成本並提升調查及災害防治效率。

呂文豪說，創新中心設計規劃包含研究室、會議室與多功能展示區等相互配合，旨在強化農田水利人才培訓及技術研發等工作，盼藉創新中心的設計與功能，促進農業灌溉永續發展。

新建工程營造廠商於工程簡報指出，創新中心建築物由「木構造加金屬屋頂組成的挑高空間」、「RC構成的長型辦公區」2部分組成，屋頂設置太陽能板發電自用。

另外，創新中心部分牆面選用在地窯燒的紅磚，牆體使用傳統木模板搭配清水模，降低粉刷層使用，以及頂梁使用新式木構造，均可減少施工碳排，天然材料特性也符合永續環境概念。