許智傑力推高雄藝文雙引擎經濟 避談初選民調

立委許智傑今天考察衛武營國家藝術文化中心，強調結合高雄演唱會經濟，發揮「藝文雙引擎經濟」效益，配合捷運黃線，他將爭取興建地下連通道及商店街，提升周圍觀光效應，邁向高雄新都心，不過面對對手林岱樺自稱民調領先的話題他則迴避，指今天專注於文化政策，不談選情。

許智傑今早偕文化部次長李靜慧、高雄市議員陳慧文、張漢忠、林智鴻等人考察衛武營，許表示，衛武營早年由封閉軍營轉型為全民共享的文化地標，他堪稱一路陪伴、監督、推動誕生。

此案在陳水扁總統、游錫堃院長時期核定，馬英九總統時建造，在文化部及相關工作人員的努力下，成功舉辦多場世界級表演，如今是世界第二大葡萄園式的演藝廳院。

衛武營營運至今已7年，自籌款約占20％，其餘仰賴文化部與行政院支持。許智傑呼籲中央，持續支持南部這座重要的文化基地。他同時提出「藝文雙引擎經濟」概念，指衛武營能作為文化觀光核心，結合高雄港灣景觀，打造演唱會經濟產業鏈，推動高雄成為國際藝文重鎮。