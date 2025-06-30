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推反暴力有成 馬公西衛社區首獲1朵紫絲帶認證

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖縣陳光復今天為西衛社區獲得第1朵「紫絲帶社區初級預防認證」揭牌時表示，肯定西衛社區推動反暴力有成，期許未來能協助其他社區開更多的花朵，營造澎湖是座宜居的城市。

澎湖縣114年度「紫絲帶社區認證」，今天在馬公西衛社區活動中心舉行紫絲帶認證社區揭牌儀式，由陳光復、國民黨議員許國政、社會處長周柏雅、馬公市公所社會課長黃紋邦與社區理事長吳文信等人共同揭牌，近百位民眾也分享這份榮譽。

澎湖縣政府社會處表示，馬公西衛社區為提升大眾對防暴觀念，從社區扎根做起，以「攜（西）手反暴力，為（衛）愛更美麗」來推動社區防暴，達成零暴力、零容忍的願景，去年推薦參加衛生福利部首屆「紫絲帶社區初級預防認證」，今年3月獲得通過1朵紫絲帶認證的殊榮，並選在6月家庭暴力防治月的今天辦理紫絲帶揭牌儀式。

陳光復表示，「暴力零容忍」是當今社會的普世價值，從家庭、學校、社區到整個社會，每個人都有責任為防治暴力盡一份心力。馬公西衛社區結合社區居民從上而下串聯鄰里、整合資源，將「零暴力」的觀念深植人心，獲得「1朵紫絲帶」的肯定。期許防暴的理念與行動，能在澎湖各社區擴散與深化，開出更多的花朵，共同打造更安全、友善的生活環境。

社會處表示，「紫絲帶社區認證」是一場代代接力的社區防暴運動，馬公西衛社區是首位獲得首位開花者的良好典範，未來將反暴力紫絲帶精神推廣至其他35個社區，讓「紫絲帶花開菊島」，持續開花結果，為社會打造更安全、溫暖的環境。

衛生福利部積極協助各直轄市、縣（市）政府結合在地社區組織辦理各項初級預防方案，於113年函頒推動各直轄市、縣（市）紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫，以1朵、2朵、3朵紫絲帶等三階段晉級方式進行防暴社區認證。

馬公 陳光復 澎湖縣

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