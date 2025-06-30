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從密室解謎到創業扎根 夢罟工作室打造高雄創意品牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
青年局長林楷軒（中）拜訪青創業者「夢罟工作室」，並與創辦人謝庭惠（右一）交流小型創意企業在青年人才培育上的挑戰與需求。圖／青年局提供
青年局長林楷軒（中）拜訪青創業者「夢罟工作室」，並與創辦人謝庭惠（右一）交流小型創意企業在青年人才培育上的挑戰與需求。圖／青年局提供

高雄3位年輕人創辦「夢罟工作室」，以密室逃脫遊戲為起點，打造出兼具文化深度與遊戲體驗的創意產業範例，不僅成功打開青年創業的新局，更為高雄的創意經濟注入鮮活動能。

創辦人之一謝庭惠回憶，創辦公司從一場熱血體驗開始，因熱愛推理解謎與故事設計，決定投入密室逃脫產業，從場景機關到劇本設計皆親力親為，對細節的講究與對玩家體驗的重視。

短短幾年，已推出14款主題密室遊戲，風格橫跨推理、驚悚、歷史領域，吸引無數熱愛解謎迷慕名而來。

目前與高雄市農業局合作的「芒路」，以六龜寶來農村故事為題，將農村文化轉譯成一場沉浸式實境解謎遊戲，讓參與者在娛樂中理解地方歷史與人情，這樣創意轉譯也為文化再生開啟契機。

創新之外，夢罟更在人才培育上展現企圖，身為高市青年局「大港青年實習媒合計畫」合作企業，主動提供青年實習機會，結合職場訓練與創意思維，讓學生不只學技能，更學會如何將創意落地。去年夢罟獲優質企業獎，實習生更在職涯探索後選擇留任，成為團隊重要一員。

副店長陳柏榮說，學生時期體驗過夢罟後深受吸引，從大港青年實習站看到實習職缺，更加確定畢業後要加入團隊，找到實現自我的舞台。

從實習並轉任正職的郭玟妤也說，因熱愛解謎遊戲透過大港青年實習站加入團隊，實習後更堅定職涯方向。

青年局長林楷軒指出，夢罟是將「興趣做成事業」的最佳案例，表示青年局將持續透過實習媒合機制，協助青年認識職場與自我價值，進而穩定扎根、留在高雄。

林楷軒表示，創意產業的發展從不是一蹴可幾，但夢罟經驗證明當城市願意投資年輕人、給予創意發揮空間，青年也能反過來成為城市轉型的重要助力。

青年局說明，「大港青年實習媒合計畫」迄今媒合超過3000位青年，141家企業參與，釋出逾900個實習職缺，未來持續串聯在地企業，擴大提供實習機會。

在「夢罟工作室」實習、結束後轉任正職的員工郭玟妤（左一）、陳柏榮（左二），與前來訪視的青年局長林楷軒（右一）交換青年實習計畫與職涯發展看法與心得。圖／青年局提供
在「夢罟工作室」實習、結束後轉任正職的員工郭玟妤（左一）、陳柏榮（左二），與前來訪視的青年局長林楷軒（右一）交換青年實習計畫與職涯發展看法與心得。圖／青年局提供
青年局長林楷軒體驗「夢罟工作室」的密室逃脫熱門遊戲《羅莎》，感受創意設計與沉浸式解謎遊戲的樂趣。圖／青年局提供
青年局長林楷軒體驗「夢罟工作室」的密室逃脫熱門遊戲《羅莎》，感受創意設計與沉浸式解謎遊戲的樂趣。圖／青年局提供

青年 職缺 實習 團隊

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