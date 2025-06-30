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高雄生育津貼每胎3萬元 7月起放寬設籍條件

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市社會局現行申請資格須設籍高雄滿1年，但考量懷孕週期，社會局修改條件，縮短設籍時間改為10個月，早產兒也可以請領。圖／讀者提供
高雄市社會局現行申請資格須設籍高雄滿1年，但考量懷孕週期，社會局修改條件，縮短設籍時間改為10個月，早產兒也可以請領。圖／讀者提供

高市府發放生育津貼每胎3萬元，現行申請資格須設籍高雄滿1年，但考量懷孕週期，社會局修改條件，縮短設籍時間改為10個月；另為避免民眾因胎兒早產，設籍時間不足致無法領取，修法增訂新生兒為早產兒家庭可依預產期推算設籍時間領取生育津貼，新制自將在7月起正式施行。

高雄市社會局提供民眾「津貼補助」及「完善托育服務」二擇一方式，除選擇生育津貼外，一般新生兒家庭也可依胎次選擇換取等值3萬(120小時)、4萬(160小時)或6萬元(240小時)的「坐月子到宅服務」，並為照顧低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭擴大照顧措施，經濟弱勢產婦可同時併領生育津貼及坐月子到宅服務補助。

另配合中央0至6歲國家一起養政策家長自行照顧未滿2歲兒童可申領育兒津貼每月5千元。送托公托中心中央公共化托育補助每月7千元。送托準公共居托人員(保母)或托嬰中心，中央補助每月1萬3千元，且已全面推動「線上申請」育兒津貼或托育補助。

高雄市2023年起再加碼準公托育補助，送托準公共保母加碼補助日間托育每月1600元，中央加高市共計補助每月1萬4600元；送準公共托嬰中心加碼補助每月2500元，中央加高市共計補助每月1萬5500元，實質減輕家長育兒負擔。

社會局表示，目前公共托嬰機構已達66處，明年將達85處，在多處社會住宅規劃增設公托機構，另外首創全國提供免費坐月子到宅服務、小夜型定點居家托育及24小時臨托服務，現已設置28處臨托服務據點。並設置24處親子館，提供育兒家庭親子活動、親職課程、教遊具與繪本等服務資源；另有2輛育兒資源車提供大岡山、大旗山地區定點定時或社區預約育兒巡迴服務，輸送育兒資源。

高市府發放生育津貼每胎3萬元，現行申請資格須設籍高雄滿1年，但考量懷孕週期，社會局修改條件，縮短設籍時間改為10個月，早產兒也可以請領。圖／高雄市社會局提供
高市府發放生育津貼每胎3萬元，現行申請資格須設籍高雄滿1年，但考量懷孕週期，社會局修改條件，縮短設籍時間改為10個月，早產兒也可以請領。圖／高雄市社會局提供

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