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澎湖海事與弘光科大合辦餐會 150獨居長者有口福

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
澎湖海事與弘光科大學生忙著準備餐會佳餚。圖／弘光科大提供
澎湖海事與弘光科大學生忙著準備餐會佳餚。圖／弘光科大提供

國立澎湖高級海事水產職業學校與弘光科技大學，昨晚在澎湖馬公城隍廟，席開15桌，舉辦「澎」湃食光．「弘」愛飄香課程成果發表暨社區感恩回饋餐會；兩校師生製作7道中西合併佳餚，加上當地餐廳贊助3道澎湃菜色，宴請150名獨居長者，展現烹飪專業回饋社會的溫情。

澎湖海事學校校長顏嘉禾、弘光科大國際餐旅學院副院長吳松濂表示，很開心兩校透過課程成果發表，運用澎湖在地食材，共同舉辦這場有意義的回饋餐會；感謝澎湖馬公城隍廟提供好的場地，璽富國際食藝、戴豬內臟專賣、澎魚宴餐廳、阿東餐廳及和田飯店的熱情贊助，才能促成這場餐會，希望所有參加餐會的長者能夠吃得開心。

餐會中，第一道開胃菜福氣腸腸來、第二道四喜大拼盤及第六道海味蒜香蒸龍蝦，由澎湖當地餐廳提供。

第三道鮑魚佛跳牆、第四道馬賽海鮮百匯、第五道德式燉豬腳、第七道珍珠糯米雞、第八道金蓉富貴石榴包、第九道澎湖絲瓜燴鮮菇干貝絲、第十道如意奶酪玉免&四季珍果，由澎湖海事學校20名師生，加上弘光科大17名師生，一起聯手烹調製作。

上菜秀，由弘光科大餐旅系美國籍教授麥高樂帶領學生出場，氣勢盛大又吸睛；受邀參加餐會的獨居阿公、阿嬤說「第一次看到美國人來澎湖煮東西呼阮呷，口味真特別擱真好呷哦！」

麥高樂指出，澎湖一直是他很想造訪的地方，早就聽說過當地有美味的海鮮、質樸的風景、友善的居民，是一個迷人的小鎮，得知這次可以前往，還能展現自己熱愛的烹飪廚藝很興奮。

澎湖海事與弘光科大師生攜手辦社區感恩回饋餐會。圖／弘光科大提供
澎湖海事與弘光科大師生攜手辦社區感恩回饋餐會。圖／弘光科大提供
「澎湃食光．弘愛飄香」課程成果發表暨社區感恩回饋餐會，師生一起帶動氛氛。圖／弘光科大提供
「澎湃食光．弘愛飄香」課程成果發表暨社區感恩回饋餐會，師生一起帶動氛氛。圖／弘光科大提供

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