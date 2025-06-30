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高雄真奇廟！6天二度出現立筊 信眾直呼好兆頭

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市前金區真武天尊廟，短短6天內，竟接連出現2次「立筊」。記者王昭月／翻攝
高雄市前金區真武天尊廟，短短6天內，竟接連出現2次「立筊」。記者王昭月／翻攝

高雄市前金區真武天尊廟，短短6天內，竟接連出現2次「立筊」，有信眾直呼，這機率比中樂透還低！

這間宮廟廟務人員蔡小姐為哥哥求身體安康，6月23日擲出立筊，她說，當時筊杯像金雞獨立般直挺挺立在地板上，現場驚呼四起，她自己也嚇到，廟方怕「神筊」被破壞，特地用壓克力箱封起來，供信眾見證。

沒想到，6月28日一名聽到消息的黃姓信眾慕名而來，想特地來求事業運，結果也擲出立筊！驚訝得用台語喊「那ㄟ啊捏」，廟方解釋，應是天尊賜福的好兆頭。

廟方總幹事林宗傳表示，立筊機率微乎其微，別說同一地點6天內發生兩次，這是前所未見的奇景，可能也在為即將興建的新廟添好運。

6天2度擲出立筊的消息傳開，近幾天吸引不少信眾前來搶拍，見證「奇景」順道祈福。

高雄市前金區真武天尊廟，短短6天內，竟接連出現2次「立筊」。記者王昭月／翻攝
高雄市前金區真武天尊廟，短短6天內，竟接連出現2次「立筊」。記者王昭月／翻攝

高雄市 樂透 奇景

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